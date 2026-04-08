ABD’de İsrail’e bakış değişti: Olumsuz görüş yüzde 60’a yükseldi
ABD’de yapılan ankete göre, İsrail’e yönelik olumsuz bakış yüzde 60’a çıktı. Aynı araştırma, Netanyahu’ya duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD’de yapılan ankete göre, İsrail’e yönelik olumsuz bakış yüzde 60’a çıktı. Aynı araştırma, Netanyahu’ya duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu.
ABD'de yapılan kamuoyu yoklaması, ABD'lilerin İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerinin artarak yüzde 60'a ulaştığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu.
ABD merkezli Pew Research tarafından yapılan ankette, ABD'lilerin İsrail'e bakışı, Netanyahu'ya güven ve Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına ilişkin değerlendirmeleri ölçüldü.
Buna göre, ABD'lilerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüşe sahipken, bu oran geçen yıl yüzde 53 seviyesindeydi. İsrail'e 'çok olumsuz' bakanların oranı da yüzde 28'e yükseldi.
Görüşlerdeki değişim özellikle gençler arasında daha belirgin. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler içinde 18-49 yaş grubunda İsrail'e yönelik olumsuz bakış çoğunluk haline geldi.
Demokratlar arasında İsrail'e olumsuz yaklaşım yüzde 80'e ulaştı.

Netanyahu'ya güven azalıyor

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 59'u Netanyahu'nun küresel meselelerde doğru kararlar alacağına az güven duyuyor veya hiç güven duymuyor. Bu oran geçen yıla kıyasla 7 puan artış gösterdi. Demokratların da yüzde 76'sı Netanyahu'ya güvenmiyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerine yönelik kararlarına güven konusunda da ABD'lilerin yüzde 55'i olumsuz görüş bildirdi.
