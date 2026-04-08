Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/34-ilde-deas-operasyonu-198-supheli-gozaltina-alindi-1104875083.html
34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltına alındı
34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 34 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
2026-04-08T23:11+0300
2026-04-08T23:11+0300
türki̇ye
türkiye
deaş
polis
polis müdahalesi
polis memuru
polis baskını
polis merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095308094_45:0:1816:996_1920x0_80_0_0_354bc1a680542fd2af80b82941fb0033.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un Levent semtinde bir polis noktasına yönelik 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından operasyonların başlatıldığını belirtti.Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonların; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta gerçekleştirildiği bildirildi.Operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 198 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095308094_266:0:1594:996_1920x0_80_0_0_969e1f7392a1ba31c1cf468b9cb4e732.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, deaş, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, polis merkezi
türkiye, deaş, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, polis merkezi

34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltına alındı

23:11 08.04.2026
© FotoğrafDEAŞ operasyonu
DEAŞ operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 34 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un Levent semtinde bir polis noktasına yönelik 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından operasyonların başlatıldığını belirtti.
Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonların; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 198 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
TÜRKİYE
Beşiktaş'taki polis noktasına saldırıyla ilgili gözaltı sayısı yükseldi: Olay yerinde keşif yaptıkları ortaya çıktı
11:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала