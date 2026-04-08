https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/34-ilde-deas-operasyonu-198-supheli-gozaltina-alindi-1104875083.html

34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 34 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına... 08.04.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095308094_45:0:1816:996_1920x0_80_0_0_354bc1a680542fd2af80b82941fb0033.jpg

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un Levent semtinde bir polis noktasına yönelik 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından operasyonların başlatıldığını belirtti.Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonların; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta gerçekleştirildiği bildirildi.Operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 198 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

