https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/34-ilde-deas-operasyonu-198-supheli-gozaltina-alindi-1104875083.html
34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 34 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
2026-04-08T23:11+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095308094_45:0:1816:996_1920x0_80_0_0_354bc1a680542fd2af80b82941fb0033.jpg
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un Levent semtinde bir polis noktasına yönelik 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından operasyonların başlatıldığını belirtti.Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonların; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat’ta gerçekleştirildiği bildirildi.Operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 198 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0b/1095308094_266:0:1594:996_1920x0_80_0_0_969e1f7392a1ba31c1cf468b9cb4e732.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 34 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
