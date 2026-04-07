https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/yunanistanda-su-krizi-buyuyor-yagis-artiyor-ama-kuraklik-ve-sel-riski-birlikte-yukseliyor-1104837632.html
Yunanistan’da su krizi büyüyor: Yağış artıyor ama kuraklık ve sel riski birlikte yükseliyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da yağışlar yüzde 25 artmasına rağmen, suyun depolanamaması nedeniyle hem kuraklık hem sel riski aynı anda yaşanıyor. Uzmanlar, sorunun temelinde...
2026-04-07T18:50+0300
dünya
yunanistan
kuraklık
sel
yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104837431_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_6f7c20717baa006d77abdf67e36dc631.jpg
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104837431_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a7c6946acc44993c203ef993188e9bd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yunanistan, kuraklık, sel, yağış
Yunanistan’da yağışlar yüzde 25 artmasına rağmen, suyun depolanamaması nedeniyle hem kuraklık hem sel riski aynı anda yaşanıyor. Uzmanlar, sorunun temelinde altyapı ve şehirleşme olduğunu belirtiyor.
Yunanistan’da artan yağışlara rağmen, suyun etkin şekilde yönetilememesi nedeniyle ciddi su krizi yaşandığı aktarıldı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, 2026 yılında yağışlar önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25 arttı, ancak bu suyun büyük kısmının depolanamadan kaybedildiği ifade edildi.
Uzmanların, yağışların artık daha kısa sürede ve yoğun şekilde gerçekleştiğini, bu durumun suyun toprağa karışmasını zorlaştırdığını belirttiği aktarıldı.
Yağış var ama su depolanamıyor
Selanik’teki Aristoteles Üniversitesi öğretim üyesi Konstantinos Voudouris’in, yağmurun yoğun şekilde yağması nedeniyle suyun toprağa sızmadan doğrudan denize ulaştığını söylediği aktarıldı.
Voudouris, toprağın belirli bir noktadan sonra suyu ememediğini ve bu nedenle yağışın büyük kısmının kaybolduğunu ifade etti.
Şehirleşme riski artırıyor
Uzmanların, artan şehirleşmeyle birlikte beton ve asfalt yüzeylerin genişlediğini, bunun da suyun doğal yollarla toprağa karışmasını engellediğini belirttiği aktarıldı.
Ayrıca mevcut yağmur suyu altyapısının yetersiz olduğu ve ülkede su depolamaya yönelik baraj eksikliği bulunduğu vurgulandı.