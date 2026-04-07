Yunanistan’da su krizi büyüyor: Yağış artıyor ama kuraklık ve sel riski birlikte yükseliyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da yağışlar yüzde 25 artmasına rağmen, suyun depolanamaması nedeniyle hem kuraklık hem sel riski aynı anda yaşanıyor. Uzmanlar, sorunun temelinde... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T18:50+0300

Yunanistan’da artan yağışlara rağmen, suyun etkin şekilde yönetilememesi nedeniyle ciddi su krizi yaşandığı aktarıldı.Yunan basınında yer alan haberlere göre, 2026 yılında yağışlar önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25 arttı, ancak bu suyun büyük kısmının depolanamadan kaybedildiği ifade edildi.Uzmanların, yağışların artık daha kısa sürede ve yoğun şekilde gerçekleştiğini, bu durumun suyun toprağa karışmasını zorlaştırdığını belirttiği aktarıldı.Yağış var ama su depolanamıyorSelanik’teki Aristoteles Üniversitesi öğretim üyesi Konstantinos Voudouris’in, yağmurun yoğun şekilde yağması nedeniyle suyun toprağa sızmadan doğrudan denize ulaştığını söylediği aktarıldı.Voudouris, toprağın belirli bir noktadan sonra suyu ememediğini ve bu nedenle yağışın büyük kısmının kaybolduğunu ifade etti.Şehirleşme riski artırıyorUzmanların, artan şehirleşmeyle birlikte beton ve asfalt yüzeylerin genişlediğini, bunun da suyun doğal yollarla toprağa karışmasını engellediğini belirttiği aktarıldı.Ayrıca mevcut yağmur suyu altyapısının yetersiz olduğu ve ülkede su depolamaya yönelik baraj eksikliği bulunduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/insanlik-en-uzak-mesafede-dunyanin-dogusunu-seyredecekler-1104814049.html

