İnsanlık en uzak mesafede: Dünya'nın doğuşunu seyredecekler

Sputnik Türkiye

İnsanlık dünyadan en uzak mesafeye ulaştı. Artemis II mürettebatı, Dünya'dan 252 bin 752 mil uzaklığa ulaşarak, Dünya’nın Ay ufkunda batıp yeniden doğduğunu... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T22:48+0300

Artemis II görevinin mürettebatı, insanlığın şimdiye kadar ulaştığı en uzak mesafeye erişerek tarihi bir eşiği geride bıraktı. On günlük görevin en kritik aşamasına girilirken, Orion kapsülünün Ay’a yaklaşarak yaklaşık 7 saat sürecek gözlem aşamasına geçeceği, astronotların bu süreçte Ay yüzeyindeki jeolojik oluşumları inceleyeceği bildirildi.Görevin en dikkat çekici anlarından birinin ise Ay’ın uzak tarafında yaşanması bekleniyor. Bu sırada uzay aracıyla Dünya arasındaki iletişim, Ay’ın sinyalleri engellemesi nedeniyle kesilecek.Yaklaşık 40 dakika sürecek bu süreçte mürettebat yalnızca birbirleriyle iletişim kurabilecek, Dünya’daki kontrol merkezi ise uzay aracından veri alamayacak.Dünya'nın doğuşunu seyredeceklerİletişimin yeniden sağlanmasının ardından astronotların, Ay’ın arkasından çıkarken Dünya’nın Ay ufku üzerinden yükselişini, yani 'Dünya doğuşunu' gözlemlemesi bekleniyor.252 bin 760 milGörev kapsamında mürettebatın saat 19.07 civarında Dünya’dan yaklaşık 252 bin 760 mil uzaklığa ulaşarak yeni bir rekor seviyeye çıkacağı, bunun Apollo 13 ekibinin ulaştığı mesafeyi yaklaşık 4 bin mil aştığı kaydedildi.Öte yandan Ay’ın, milyarlarca yıl boyunca yüzeyinde biriken ve Dünya’da son derece sınırlı bulunan Helyum-3 gazı nedeniyle stratejik önem taşıdığı ifade ediliyor. Bu kaynağın kullanımıyla daha güvenli nükleer enerji üretimi ve ileri teknolojilerde önemli gelişmeler sağlanabileceği değerlendiriliyor.

