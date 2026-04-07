https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-mustafa-ceceliden-ilk-aciklama-1104842122.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Ceceli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T23:12+0300
2026-04-07T23:12+0300
2026-04-07T23:15+0300
türki̇ye
mustafa ceceli
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu kullanmaya özendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104841804_0:0:805:454_1920x0_80_0_0_fe7bd8677f9574094d24bd7d0a0345b4.jpg
Uyuşturucu soruşturmasında aralarında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan’ın bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden ve Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, numune vermelerinin ardından serbest bırakıldı.'Yapanların kimler olduğunun farkındayım'Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Ceceli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104841804_0:0:805:604_1920x0_80_0_0_1f7d8c3e535c9b246783e71721b1a050.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mustafa ceceli, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
mustafa ceceli, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
23:12 07.04.2026 (güncellendi: 23:15 07.04.2026)
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mustafa Ceceli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ceceli, kendisine yönelik yürütülen algı operasyonu ve karalama kampanyasına karşı yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını vurguladı.
Uyuşturucu soruşturmasında aralarında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan’ın bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında İbrahim Çelikkol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden ve Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu, numune vermelerinin ardından serbest bırakıldı.
'Yapanların kimler olduğunun farkındayım'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Ceceli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Gerçekten böyle bir video çekmek zorunda kaldığıma inanamıyorum. Bugün hepinizin malumu, kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı. Ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi. Bu algı operasyonunu yöneten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım. Ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim.