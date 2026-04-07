Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 3 isim daha serbest bırakıldı
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Simge Sağın ve İlkay Şencan yurtdışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın ve İlkay Şencan ve Melek Mosso serbest bırakıldı. Sağın ve Şencan'a yurtdışına çıkış yasağı uygulanırken Mosso için bir adli kontrol kararı verilmedi. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın ve İlkay Şencan ve Melek Mosso serbest bırakıldı. Sağın ve Şencan'a yurtdışına çıkış yasağı uygulanırken Mosso için bir adli kontrol kararı verilmedi.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında verilen karar doğrultusunda yakalama işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi.Gözaltına alınanarak kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerden Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.Şüpheliler, İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden ise serbest bırakıldı.Beykoz Adliyesi'ne götürülen Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderildi.Hakimlik, 3 şüphelinin serbest bırakılmasına karar vererek, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
21:26 07.04.2026 (güncellendi: 22:10 07.04.2026)
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Simge Sağın ve İlkay Şencan yurtdışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.
