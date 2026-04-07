İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 kişi gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli dahil 9 kişi gözaltında

09:22 07.04.2026 (güncellendi: 09:38 07.04.2026)
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.
İstanbul’da uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, kamuoyunda tanınan isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

9 ünlü i̇sim gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan yer aldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara” yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.”
