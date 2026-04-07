Ünlü rapçi Offset silahlı saldırıya uğradı: Sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Ünlü rapçi Offset, Florida’daki bir kumarhane önünde vuruldu. Hastaneye kaldırılan sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.
2026-04-07T09:44+0300
ABD’li rapçi Cardi B ile evliyken gündemden düşmeyen rapçi Offset, Florida’da silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.Sanatçının sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Offset’in Florida'da bir kumarhaneden çıkarken silahlı saldırıya uğradığı, hastanede tedavi altında olduğu ve durumunun yakından takip edildiği belirtildi.Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylar henüz netleşmezken, Seminole Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre polis iki kişiyi gözaltına aldı.Offset kimdir?Offset’in eski eşi Cardi B ile üç çocuğu bulunuyor. Çift 2017 yılında evlenmiş, 2024’te ise boşanma süreci başlatılmıştı.34 yaşındaki Offset'in üyesi olduğu Migos'un “Bad and Boujee”, “Versace” ve “MotorSport” gibi hit parçalarla dünya çapında ün kazandı. Offset, solo kariyerinde de müzik üretmeye devam ederken hip-hop sahnesinin önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.Diğer yandan Migos’un bir diğer üyesi Takeoff, 2022 yılında Houston’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
