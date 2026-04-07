Ukrayna’da askeri sanayi işletmeleri vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, düşmanın askeri sanayisi işletmelerinin vurulduğunu duyurdu. Ayrıca... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T12:43+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da seyir füzeleri için kontrol sistemlerinin ve bileşenlerinin üretildiği işletmeler, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı, askeri hava üsleri, İHA ve insansız hücumbotların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı 153 nokta bombalandı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.210 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusunun 3 güdümlü uçak bombası ve 217 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.

