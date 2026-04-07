Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kiev rejiminin İHA terörü can almaya devam ediyor: Rusya'da biri çocuk 3 ölü
Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında 7 yaşındaki bir çocuk dahil üç sivil hayatını kaybetti. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T07:59+0300
2026-04-07T08:36+0300
07:59 07.04.2026 (güncellendi: 08:36 07.04.2026)
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 07.04.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde, Ukrayna ordusunun düzenlediği İHA saldırısında 7 yaşındaki bir çocuk dahil üç sivil hayatını kaybetti.
Kiev rejimi, Rusya bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına devam ediyor.
Vladimir Valisi Aleksandr Avdeyev, Ukrayna'ya ait İHA'nın bir apartmana isabet ettiğini duyurdu.
Avdeyev, sosyal medya paylaşımında, “Dün gece Aleksandrovskiy ilçesine İHA saldırısı düzenlendi. İHA’lardan biri bir apartmana isabet etti” diye yazdı.
Aralarında 12 yaşındaki bir çocuğun olduğu üç sivilin hayatını kaybettiğini bildiren Avdeyev, 5 yaşındaki bir kız çocuğunun olaydan hafif yara alarak kurtulmayı başardığını belirtti.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’daki sivil hedeflere saldırılar düzenliyor. Buna misilleme olarak Rus ordusu Ukrayna’da askerlerin, askeri teçhizatın ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri ile askeri sanayi işletmelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Заголовок открываемого материала