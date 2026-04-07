Ukrayna, Zaporojye'de bir okula saldırdı
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'ndeki Velikaya Znamenka köyünde bulunan bir okul, Ukrayna tarafından İHA'yla hedef alındı.
Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Velikaya Znamenka köyündeki bir okulun Ukrayna İHA'sı tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.
Vali Balitskiy, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, düşman İHA'sının doğrudan eğitim kurumunu hedef aldığını belirtti.
Balitskiy'in yaptığı açıklamaya göre, saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralıların durumu ve saldırının detayları
Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Saldırının ardından bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edilirken, yaralıların tedavilerine başlandığı bildirildi.
Yerel yetkililer, sivil altyapıya yönelik artan saldırılar konusunda güvenlik uyarılarını yinelerken, okul binasında meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.
