UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna, Zaporojye'de bir okula saldırdı
Ukrayna, Zaporojye'de bir okula saldırdı
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'ndeki Velikaya Znamenka köyünde bulunan bir okul, Ukrayna tarafından İHA'yla hedef alındı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T13:02+0300
2026-04-07T13:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
zaporojye
rusya federasyonu
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
telegram
okul
saldırı
Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Velikaya Znamenka köyündeki bir okulun Ukrayna İHA'sı tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.Vali Balitskiy, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, düşman İHA'sının doğrudan eğitim kurumunu hedef aldığını belirtti.Balitskiy'in yaptığı açıklamaya göre, saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.Yaralıların durumu ve saldırının detaylarıSaldırıda, ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 6 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edilirken, yaralıların tedavilerine başlandığı bildirildi. Yerel yetkililer, sivil altyapıya yönelik artan saldırılar konusunda güvenlik uyarılarını yinelerken, okul binasında meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.
ukrayna
zaporojye
rusya federasyonu
ukrayna, zaporojye, rusya federasyonu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), telegram, okul, saldırı
ukrayna, zaporojye, rusya federasyonu, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), telegram, okul, saldırı

Ukrayna, Zaporojye'de bir okula saldırdı

13:02 07.04.2026
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'ndeki Velikaya Znamenka köyünde bulunan bir okul, Ukrayna tarafından İHA'yla hedef alındı.
Zaporojye Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Velikaya Znamenka köyündeki bir okulun Ukrayna İHA'sı tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Vali Balitskiy, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, düşman İHA'sının doğrudan eğitim kurumunu hedef aldığını belirtti.

Balitskiy'in yaptığı açıklamaya göre, saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralıların durumu ve saldırının detayları

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edilirken, yaralıların tedavilerine başlandığı bildirildi.

Yerel yetkililer, sivil altyapıya yönelik artan saldırılar konusunda güvenlik uyarılarını yinelerken, okul binasında meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.
