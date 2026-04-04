Sebze ve meyveyi fahiş fiyata satan zincir marketlere 96.6 milyon lira ceza kesildi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurumu, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen zincir marketlere ve toptancılara 96.6 milyon lira ceza kesti. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
Son haftalarda sebze ve meyvelerdeki fahiş fiyatlar tepki çekerken Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu da şikayetler üzerine harekete geçti. Fahiş fiyat artışı yapan zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticareti yapan 183 işletmeye 96.6 milyon lira idari para cezası kesti.
Aralarında zincir marketler de var
Bakanlığın açıklamasında, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 3 Nisan'da yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda, toptancı halleri ve marketlerde yapılan sebze ve meyve ürünlerine yönelik denetimlere ilişkin tespitlerin değerlendirildiği ifade edildi.
Tüketicilerin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletme hakkında işlem tesis edilmiştir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu işletmelere 96,6 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."