Sürücüler dikkat: Aracınız trafikten men edilebilir, cezası da var

07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T10:39+0300

Yaklaşık 33 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Nisan 2026’da geçerli olacak yeni tarifeyi açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte sigorta yaptırmadan trafiğe çıkmanın yaptırımları da yeniden gündeme geldi.SBM verilerine göre İstanbul’da otomobil sahibi bir sürücü, aracını dördüncü basamaktan sigortalatmak istediğinde 18 bin 14 lira ödemeden trafiğe çıkamayacak. NTV'nin haberine göre, trafik sigortası yaptırmadan yola çıkan sürücüler, polis kontrolünde yakalanmaları halinde ceza ile karşılaşacak ve araçları bağlanacak.Primler yüzde 2,7 arttıYeni düzenlemeyle birlikte trafik sigortası primleri yüzde 2,7 oranında zamlandı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta bulunan, yani yüksek riskli sürücülerin primi 54 bin 41 liraya yükselirken, en düşük risk grubundaki sekizinci basamak sürücüler için bu tutar 9 bin 7 lira oldu. Riskli ve düşük riskli sürücüler arasındaki farkın yaklaşık yüzde 500 olduğu dikkat çekti.Ankara’da riskli sürücüler için prim 52 bin 512 lira, en düşük risk grubunda ise 8 bin 288 lira olarak belirlendi. İzmir’de ise bu rakamlar sırasıyla 50 bin 982 lira ve 8 bin 497 lira oldu.Otobüslerde prim rekor seviyedeİstanbul’da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip bir otobüs için zorunlu trafik sigortası primi sıfırıncı basamakta 356 bin 734 liraya çıktı. Aynı araç grubunda sekizinci basamakta bulunan sürücüler için prim 59 bin 456 lira olarak açıklandı.Sigorta yaptırmayanlara ceza ve trafikten men2026 yılı itibarıyla trafik sigortası yaptırmayan sürücülere bin 246 lira ceza uygulanıyor. Ayrıca eksiklik giderilene kadar araçların trafikten men edilmesi söz konusu oluyor. Trafik ekipleri, bazı durumlarda sürücülere poliçeyi anında yaptırmaları için süre tanıyabiliyor.Sigortasız şekilde kazaya karışılması halinde ise sürücülere 2 bin 39 lira ceza kesiliyor ve karşı tarafa verilen zarar da sürücü tarafından karşılanıyor.Zorunlu trafik sigortası poliçesini zamanında yaptırmayan veya yenilemeyen sürücüler için gecikme cezası da uygulanıyor. Gecikilen her 30 gün için prim tutarına yüzde 5 oranında sürprim ekleniyor. Bu oran toplamda yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.

