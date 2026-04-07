Siyasi uzman: ABD'nin kurtarma operasyonunda büyük fiyasko yaşandı
Nase, İran üzerinde düşürülen Amerikan F-15 uçağının pilotlarını kurtarmak için başlatılan operasyonun perde arkasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T15:59+0300
Siyasi analist Tobias Nase, pilotlar kurtarılmış olsa da operasyonun askeri bir felaketle sonuçlandığını ve gerçek kayıpların kamuoyundan gizlendiğini belirtti.Sputnik'e demeç veren Nase'ye göre, ABD ordusu pilotları kurtarmak amacıyla İran toprakları içinde en az iki C-130 nakliye uçağı ve çok sayıda helikopterin katılımıyla bir harekat merkezi kurdu. Ancak İran güçlerinin durumu fark ederek saldırıya geçmesi, bölgeyi bir savaş alanına çevirdi.Nase, değerlendirmesinde "Görsel kanıtlar, İran güçlerinin baskısı altında kalan ABD'nin, hasar gören kendi hava araçlarını imha ederek bölgeden kaçmak zorunda kaldığını gösteriyor. Bu durum, pilotlar kurtarılmış olsa bile operasyonel açıdan tam bir yıkım" dedi.'Kayıplar kamuoyundan gizleniyor mu?'Operasyonun çapı dikkate alındığında personel kaybının kaçınılmaz olduğunu savunan Nase, Washington yönetiminin halk desteğini kaybetmemek için ölü sayısını sakladığını söyledi.Nase, "Bu büyüklükteki bir operasyonda 100 ile 200 arasında asker sahada görev yapar. İran'ın kendi kayıplarını açıklamasına rağmen ABD'nin sessiz kalması hayatın olağan akışına aykırı. Askerlerin cenazeleri tahliye edilmiş olsa bile bu, kayıp verilmediği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.'Trump yönetimi için siyasi darbe'Yugoslavya İç Savaşı'ndan bu yana bu ölçekte bir kurtarma operasyonunun yaşanmadığını hatırlatan uzman, İran'ın harekat merkezini tespit edip saldırmasının büyük bir operasyonel başarı olduğunu vurguladı.Nase, bu başarısızlığın Beyaz Saray'da gerginliğe yol açtığını belirterek, "Trump, müzakerelerde sonuç almak için baskı taktiğini sürdürüyor ancak İranlılar artık müzakere masasına oturmak istemiyor. Bu durum Trump'ı alışık olmadığı, çaresiz bir konuma sürüklüyor" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/trump-bu-gece-butun-bir-medeniyet-yok-olacak-1104834320.html
© AA / İran Devrim Muhafızları Ordusuİran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağı enkazı
İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağı enkazı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
Nase, İran üzerinde düşürülen Amerikan F-15 uçağının pilotlarını kurtarmak için başlatılan operasyonun perde arkasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Siyasi analist Tobias Nase, pilotlar kurtarılmış olsa da operasyonun askeri bir felaketle sonuçlandığını ve gerçek kayıpların kamuoyundan gizlendiğini belirtti.
Sputnik'e demeç veren Nase'ye göre, ABD ordusu pilotları kurtarmak amacıyla İran toprakları içinde en az iki C-130 nakliye uçağı ve çok sayıda helikopterin katılımıyla bir harekat merkezi kurdu. Ancak İran güçlerinin durumu fark ederek saldırıya geçmesi, bölgeyi bir savaş alanına çevirdi.

Nase, değerlendirmesinde "Görsel kanıtlar, İran güçlerinin baskısı altında kalan ABD'nin, hasar gören kendi hava araçlarını imha ederek bölgeden kaçmak zorunda kaldığını gösteriyor. Bu durum, pilotlar kurtarılmış olsa bile operasyonel açıdan tam bir yıkım" dedi.

'Kayıplar kamuoyundan gizleniyor mu?'

Operasyonun çapı dikkate alındığında personel kaybının kaçınılmaz olduğunu savunan Nase, Washington yönetiminin halk desteğini kaybetmemek için ölü sayısını sakladığını söyledi.

Nase, "Bu büyüklükteki bir operasyonda 100 ile 200 arasında asker sahada görev yapar. İran'ın kendi kayıplarını açıklamasına rağmen ABD'nin sessiz kalması hayatın olağan akışına aykırı. Askerlerin cenazeleri tahliye edilmiş olsa bile bu, kayıp verilmediği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

'Trump yönetimi için siyasi darbe'

Yugoslavya İç Savaşı'ndan bu yana bu ölçekte bir kurtarma operasyonunun yaşanmadığını hatırlatan uzman, İran'ın harekat merkezini tespit edip saldırmasının büyük bir operasyonel başarı olduğunu vurguladı.

Nase, bu başarısızlığın Beyaz Saray'da gerginliğe yol açtığını belirterek, "Trump, müzakerelerde sonuç almak için baskı taktiğini sürdürüyor ancak İranlılar artık müzakere masasına oturmak istemiyor. Bu durum Trump'ı alışık olmadığı, çaresiz bir konuma sürüklüyor" değerlendirmesinde bulundu.
