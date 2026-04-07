Serdar Ortaç, 'yakında ölüp gideceğim' dedi, vasiyetini açıkladı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sağlık durumuyla ilgili konuştu, vasiyetini açıkladı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
© Zeynep Yeşildal
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sağlık durumuyla ilgili konuştu, vasiyetini açıkladı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzdü. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ünlü isim 'yakında ölüp gideceğim' derken vasiyetini de açıkladı. Ortaç, "Bana bir söz verin bu şarkılarımı yaşatın' ifadelerini kullandı.

Yakında ölüp gideceğim bunları herkese ulaştırın

Serdar Ortaç sosyal medyada açtığı canlı yayınında söylediği sözlerle gündem oldu. Ortaç, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler. Kimseye ulaştırmadılar” diyerek hayranlarına vasiyetini duyurdu. Konuşmasının sonlarında, “Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın” diyen isim hayranlarını üzdü.
