Rusya ve Çin, BMGK'nin Hürmüz Boğazı'na ilişkin tasarısını veto etti
Rusya ve Çin’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Hürmüz Boğazı’na yönelik karar tasarısını veto etti. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hürmüz Boğazı’na ilişkin karar tasarısını Rusya ve Çin’in vetosu nedeniyle kabul edemedi. Moskova, metnin “saldırgan eylemlere kart‑blanş” vereceğini ve uluslararası hukuk açısından tehlikeli emsal oluşturacağını savundu.Tasarıya 11 ülke destek verirken, iki ülke çekimser kaldı. Rusya ve Çin ise tasarıyı veto etti. Söz konusu belge, gemi geçişlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla devletlerin “koşullara uygun savunma amaçlı çabalarını koordine etmesini” öngörüyordu. Bu kapsamda, sivil gemilere refakat edilmesi ve boğazın kapatılması ya da bloke edilmesi girişimlerinin engellenmesi hedefleniyordu.Ayrıca, BMGK’nın Babu’l-Mendeb Boğazı’ndan geçişi engelleyenlere karşı “ek önlemleri” değerlendirmeye hazır olduğu ifade edilen tasarıda, İran’dan “ticari ve sivil gemilere yönelik saldırılara son vermesi” talep ediliyor, çatışmaların tırmanmasının önlenmesi ve diyalogun yeniden başlatılması için çağrı yapılıyordu.Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, oylama sonrası yaptığı açıklamada, Moskova’nın, uluslararası hukuk açısından tehlikeli bir emsal oluşturacak böyle bir tasarıyı destekleyemeyeceğini vurguladı. Nebenzya, metnin amacının, “saldırgan eylemlerin sürdürülmesi için kart‑blanş vermek” olduğunu, bunun da müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki tüm olasılıkları riske atacağını söyledi.
