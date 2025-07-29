https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/roscosmos-baskani-bakanov-nasa-ile-gorusmek-icin-abdde-1098215320.html

Roscosmos Başkanı Bakanov, NASA ile görüşmek için ABD’de

Roscosmos Başkanı Bakanov, NASA ile görüşmek için ABD’de

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov’un NASA yönetimiyle görüşmesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) görev süresinin... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T11:35+0300

2025-07-29T11:35+0300

2025-07-29T11:39+0300

dünya

rusya

abd

rusya federal uzay ajansı (roscosmos)

nasa

uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)

crew dragon

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Roscosmos’tan yapılan açıklamada, ajans başkanı Bakanov’un, NASA yönetimiyle görüşmek üzere ABD’nin Houston kentine gittiği bildirildi.Bakanov, “Çapraz uçuş programının devam ettirilmesi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun faaliyet süresinin uzatılması, ayrıca UUİ'nin gelecekte güvenli bir şekilde yörüngeden çıkarılması ve istasyonun okyanusun belirlenmiş bir bölgesinde batırılması ile ilgili konuların yanı sıra, Rusya-ABD Çalışma Grubu’nun faaliyetlerini görüşmeyi planlıyoruz” diye konuştu.NASA Başkan Vekili Sean Duffy ile görüşmelerin 31 Temmuz'da yapılması planlandığı belirtilen açıklamada, “Bu, Roscosmos ve NASA başkanları arasında 2018'den bu yana ilk görüşmeler olacak” ifadesi kullanıldı.Bakanov ayrıca aralarında Rus kozmonot Oleg Platonov’un da yer aldığı Crew Dragon uzay gemisi ekibiyle görüşecek ve UUİ’ye uçuş için yapılan hazırlıkları inceleyecek.Daha önce Roscosmos Başkanı Bakanov, NASA’nın Rus heyetini Crew Dragon uzay aracını uzaya gönderme çalışmalarını yakından izlemeye davet ettiğini bildirmişti. Bu misyon, Roscosmos ve NASA arasındaki çapraz uçuşlar anlaşması kapsamında gerçekleştiriliyor.

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rusya, abd, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), nasa, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇), crew dragon