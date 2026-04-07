https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/pentagon-sefinin-goreve-baslamadan-once-elindeki-savunma-hisselerini-sattigi-ortaya-cikti-1104835493.html
Pentagon Şefi’nin göreve başlamadan önce elindeki savunma hisselerini sattığı ortaya çıktı
Pentagon Şefi’nin göreve başlamadan önce elindeki savunma hisselerini sattığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Pentagon Şefi Hegseth'in, 2025'te göreve başlamadan önce çıkar çatışmalarından kaçınmak için elindeki bazı savunma şirketlerinin hisselerini sattığı anlaşıldı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T16:04+0300
2026-04-07T16:04+0300
2026-04-07T16:08+0300
dünya
abd
abd
pentagon
pete hegseth
abd savaş bakanlığı
lockheed martin
northrop grumman
blackstone
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104835176_0:0:1228:691_1920x0_80_0_0_6c9783273dc021b5744a4f349037f1fb.png
ABD Hükümet Etiği Ofisi'nin (OEG) raporuna göre, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 2025'te göreve başlamadan önce, çıkar çatışmalarından kaçınmak için elindeki bazı savunma şirketlerinin hisselerini sattı.Hegset'in varlıklarını ortaya koyan belgeye göre, ABD Savaş Bakanı 2025 yılında Blackstone, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Honeywell International gibi şirketlerin hisselerini sattı. Belgede her biri 1.000 ila 50 bin dolar arasında değişen toplam 29 satış kalemi yer alıyor.Rapordaki kalemler arasında Hegset'in eşinin emeklilik hesabındaki varlıklar da bulunuyor, ABD yasalarına göre söz konusu varlıklar da bakanın kendi varlıklarıyla eşdeğer tutuluyor.Bunun yanı sıra Hegseth’in, 10 Ocak 2025'te Savunma Bakanı görevini üstlenmeden önce etik taahhüt belgesi imzaladığı anlaşıldı. Bakan tarafından imzalanan belgede, “Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı görevini üstlendiğimde herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınmayı taahhüt ediyorum. Bu görevdeki sürem boyunca ticari faaliyette bulunmamayı da taahhüt ediyorum” ifadeleri yer aldı.Daha önce Financial Times'ın haberinde, Hegseth’in Morgan Stanley’deki aracısının şubat ayında BlackRock ile iletişime geçerek şirketin Defense Industrials Active ETF fonuna milyonlarca dolarlık yatırım yapma olasılığını görüştüğü ileri sürülmüştü. Bu girişimin, ABD’nin Tahran’a yönelik askeri harekatından kısa süre önce gerçekleştiği ifade edilmişti. Pentagon ise iddiaları ‘asılsız’ olarak nitelendirmişti.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104835176_111:0:1200:817_1920x0_80_0_0_edf6e8435a10e4fc291fcfbf06dff982.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd, pentagon, pete hegseth, abd savaş bakanlığı, lockheed martin, northrop grumman, blackstone, haberler
abd, abd, pentagon, pete hegseth, abd savaş bakanlığı, lockheed martin, northrop grumman, blackstone, haberler
Pentagon Şefi’nin göreve başlamadan önce elindeki savunma hisselerini sattığı ortaya çıktı
16:04 07.04.2026 (güncellendi: 16:08 07.04.2026)
Pentagon Şefi Hegseth'in, 2025'te göreve başlamadan önce çıkar çatışmalarından kaçınmak için elindeki bazı savunma şirketlerinin hisselerini sattığı anlaşıldı.
ABD Hükümet Etiği Ofisi'nin (OEG) raporuna göre, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 2025'te göreve başlamadan önce, çıkar çatışmalarından kaçınmak için elindeki bazı savunma şirketlerinin hisselerini sattı.
Hegset'in varlıklarını ortaya koyan belgeye göre, ABD Savaş Bakanı 2025 yılında Blackstone, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Honeywell International gibi şirketlerin hisselerini sattı. Belgede her biri 1.000 ila 50 bin dolar arasında değişen toplam 29 satış kalemi yer alıyor.
Rapordaki kalemler arasında Hegset'in eşinin emeklilik hesabındaki varlıklar da bulunuyor, ABD yasalarına göre söz konusu varlıklar da bakanın kendi varlıklarıyla eşdeğer tutuluyor.
Bunun yanı sıra Hegseth’in, 10 Ocak 2025'te Savunma Bakanı görevini üstlenmeden önce etik taahhüt belgesi imzaladığı anlaşıldı. Bakan tarafından imzalanan belgede, “Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı görevini üstlendiğimde herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınmayı taahhüt ediyorum. Bu görevdeki sürem boyunca ticari faaliyette bulunmamayı da taahhüt ediyorum” ifadeleri yer aldı.
Daha önce Financial Times'ın haberinde, Hegseth’in Morgan Stanley’deki aracısının şubat ayında BlackRock ile iletişime geçerek şirketin Defense Industrials Active ETF fonuna milyonlarca dolarlık yatırım yapma olasılığını görüştüğü ileri sürülmüştü. Bu girişimin, ABD’nin Tahran’a yönelik askeri harekatından kısa süre önce gerçekleştiği ifade edilmişti. Pentagon ise iddiaları ‘asılsız’ olarak nitelendirmişti.