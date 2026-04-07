Pentagon Şefi’nin göreve başlamadan önce elindeki savunma hisselerini sattığı ortaya çıktı

Pentagon Şefi Hegseth'in, 2025'te göreve başlamadan önce çıkar çatışmalarından kaçınmak için elindeki bazı savunma şirketlerinin hisselerini sattığı anlaşıldı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T16:08+0300

ABD Hükümet Etiği Ofisi'nin (OEG) raporuna göre, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, 2025'te göreve başlamadan önce, çıkar çatışmalarından kaçınmak için elindeki bazı savunma şirketlerinin hisselerini sattı.Hegset'in varlıklarını ortaya koyan belgeye göre, ABD Savaş Bakanı 2025 yılında Blackstone, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Honeywell International gibi şirketlerin hisselerini sattı. Belgede her biri 1.000 ila 50 bin dolar arasında değişen toplam 29 satış kalemi yer alıyor.Rapordaki kalemler arasında Hegset'in eşinin emeklilik hesabındaki varlıklar da bulunuyor, ABD yasalarına göre söz konusu varlıklar da bakanın kendi varlıklarıyla eşdeğer tutuluyor.Bunun yanı sıra Hegseth’in, 10 Ocak 2025'te Savunma Bakanı görevini üstlenmeden önce etik taahhüt belgesi imzaladığı anlaşıldı. Bakan tarafından imzalanan belgede, “Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı görevini üstlendiğimde herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınmayı taahhüt ediyorum. Bu görevdeki sürem boyunca ticari faaliyette bulunmamayı da taahhüt ediyorum” ifadeleri yer aldı.Daha önce Financial Times'ın haberinde, Hegseth’in Morgan Stanley’deki aracısının şubat ayında BlackRock ile iletişime geçerek şirketin Defense Industrials Active ETF fonuna milyonlarca dolarlık yatırım yapma olasılığını görüştüğü ileri sürülmüştü. Bu girişimin, ABD’nin Tahran’a yönelik askeri harekatından kısa süre önce gerçekleştiği ifade edilmişti. Pentagon ise iddiaları ‘asılsız’ olarak nitelendirmişti.

