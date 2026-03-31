Pentagon’dan Hegseth iddialarına yanıt: Savunma hisselerine savaştan önce yatırım yaptı mı?
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a 28 Şubat'ta düzenlenen saldırı öncesinde 'savunma şirketlerine yatırım yaptığı, hisseler satın almayı hedeflediği'...
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a 28 Şubat'ta düzenlenen saldırı öncesinde 'savunma şirketlerine yatırım yaptığı, hisseler satın almayı hedeflediği' iddiaları Financial Times'ta yer almıştı. Pentagon'dan bu iddialara açıklama geldi.
ABD Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında ortaya atılan 'savaştan önce savunma şirketlerine yatırım iddialarını' kesin bir dille reddetti.
Pentagon, İran’a yönelik saldırılar öncesinde savunma şirketlerine yatırım hazırlığı yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, BlackRock ile herhangi bir temasın da söz konusu olmadığını açıkladı.
Financial Times'ın haberinde, "Hegseth’in Morgan Stanley’deki aracısı, şubat ayında BlackRock ile iletişime geçerek şirketin Defense Industrials Active ETF fonuna milyonlarca dolarlık yatırım yapma olasılığını görüştü. Bu girişimin, ABD’nin Tahran’a yönelik askeri harekâtından kısa süre önce gerçekleştiği" ifade edildi.
Haberde, "söz konusu yatırımın nihayetinde gerçekleşmediği, çünkü geçen yıl mayıs ayında kurulan fonun henüz Morgan Stanley müşterilerinin erişimine açık olmadığı" belirtildi.
Pentagon haberin geri çekilmesini istedi
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise iddiaları “asılsız” olarak nitelendirdi. Parnell, Financial Times'ta yer alan haberi alıntılayarak sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Bu iddia tamamen yanlış ve uydurmadır. Ne Bakan Pete Hegseth ne de temsilcilerinden herhangi biri, bu tür bir yatırım için BlackRock ile temasa geçmiştir. Bu, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bir başka temelsiz ve dürüstlükten uzak karalama girişimidir. Bu haberin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Bakan Hegseth ve Savaş Bakanlığı, en yüksek etik standartlara bağlı kalma ve yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere sıkı şekilde uyma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir."