Pakistan Başbakanı Şerif’ten Trump’a çağrı: İran’la anlaşma süresi iki hafta uzatılsın
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'la anlaşma için tanınan sürenin iki hafta uzatılması çağrısında bulundu. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T23:24+0300
23:08 07.04.2026 (güncellendi: 23:24 07.04.2026)
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump’a, İran’la anlaşma için tanınan sürenin iki hafta uzatılması çağrısında bulundu.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için yürütülen çabaların sonuç verebileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’la anlaşma için tanınan sürenin iki hafta uzatılmasını istedi. Şerif, bu süre zarfında ateşkese uyulması ve Hürmüz Boğazı’nın iyi niyet göstergesi olarak açılması çağrısında bulundu.
Şerif, Orta Doğu’daki savaşa ilişkin diplomatik girişimlerin istikrarlı ve güvenli şekilde ilerlediğini belirterek, bu çabaların yakın gelecekte somut sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı:
Devam eden Orta Doğu savaşının barışçıl çözümüne yönelik diplomatik çabalar istikrarlı ve güvenle ilerliyor ve yakın gelecekte önemli sonuçlara yol açma potansiyeli taşıyor. Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine imkan tanımak için Başkan Trump’tan bu süreyi iki hafta uzatmasını ısrarla rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı, bu iki haftalık dönemde taraflara ateşkese uyma çağrısında bulunurken, İran’dan da aynı süre için Hürmüz Boğazı’nı iyi niyet göstergesi olarak açık tutmasını istedi.
Beyaz Saray: Pakistan’ın İran ateşkesi önerisi Trump’a iletildi, ‘yanıt verilecek’
Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Levitt, Pakistan’ın ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkes önerisinin Başkan Donald Trump’a iletildiğini, bu teklife ilişkin yanıtın daha sonra açıklanacağını bildirdi.
Levitt, “Başkan bu teklifle ilgili bilgilendirildi ve yanıt verilecek” ifadesini kullandı.