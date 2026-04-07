https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/iranin-bm-temsilcisi-hurmuz-tasarisi-kabul-edilseydi-abd-ve-israili-yeni-suclar-icin-1104841555.html

İran'ın BM Temsilcisi: Hürmüz tasarısı kabul edilseydi ABD ve İsrail'i yeni suçlar için cesaretlendirirdi

İran'ın BM Temsilcisi: Hürmüz tasarısı kabul edilseydi ABD ve İsrail'i yeni suçlar için cesaretlendirirdi

Sputnik Türkiye

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Rusya ile Çin'in vetosu nedeniyle reddedilen BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Hürmüz... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T22:32+0300

2026-04-07T22:32+0300

2026-04-07T22:32+0300

dünya

bm güvenlik konseyi

bmgk

i̇ran

rusya

çin

tasarı

veto

abd

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103952228_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_9932c2120e48dd83ab23d86900fbdac3.jpg

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Rusya ve Çin’in veto ettiği Hürmüz Boğazı tasarısının, eğer kabul edilseydi, ABD ve İsrail’i ‘korkunç suçlarını sürdürmeye teşvik edeceğini’ belirtti. İravani, Moskova ve Pekin’e tasarıyı veto ettikleri için teşekkür ederken, ABD ile İsrail’i savaş suçu işlemekle suçlayarak, olası saldırılara ‘orantılı karşılık’ verileceğini söyledi.İravani, Ortadoğu ve İran gündemiyle toplanan BMGK oturumunda yaptığı konuşmada, “Bu metin, ABD ve İsrail’e, korkunç suç teşkil eden yasa dışı eylemlerini sürdürmeleri için yalnızca cesaret vermeye ve onları sorumluluktan kaçırmaya yarayacaktı” dedi.İravani, tasarının Rusya ile Çin tarafından veto edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Çin ve Rusya Federasyonu’na, sorumluluk sahibi tutumları, yapıcı yaklaşımları ve BM Şartı’nın ilkeleriyle tam uyumlu şekilde veto haklarını kullanmalarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.İravani’nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

i̇ran

rusya

çin

i̇srail

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm güvenlik konseyi, bmgk, i̇ran, rusya, çin, tasarı, veto, abd, i̇srail, hürmüz boğazı