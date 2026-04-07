İran'ın BM Temsilcisi: Hürmüz tasarısı kabul edilseydi ABD ve İsrail'i yeni suçlar için cesaretlendirirdi
© AP Photo / Richard Drew
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Rusya ile Çin’in vetosu nedeniyle reddedilen BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Hürmüz Boğazı’na ilişkin karar tasarısının kabul edilmesi halinde, ABD ve İsrail’i “korkunç suçlarını sürdürmeye teşvik edeceğini” belirtti.
İravani, Ortadoğu ve İran gündemiyle toplanan BMGK oturumunda yaptığı konuşmada, “Bu metin, ABD ve İsrail’e, korkunç suç teşkil eden yasa dışı eylemlerini sürdürmeleri için yalnızca cesaret vermeye ve onları sorumluluktan kaçırmaya yarayacaktı” dedi.
İravani, tasarının Rusya ile Çin tarafından veto edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Çin ve Rusya Federasyonu’na, sorumluluk sahibi tutumları, yapıcı yaklaşımları ve BM Şartı’nın ilkeleriyle tam uyumlu şekilde veto haklarını kullanmalarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.
İravani’nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Bu acımasız savaşın son 39 gününde Amerikalı-İsrailli saldırganlar, hukuki, ahlaki ve insani tüm sınırları aşmış, ağır ihlaller ve savaş suçları işlemiştir.
Saldırılarının hedefinde sivil altyapımız var. 700'den fazla okul, üniversite, hastane ve kültür mirasımız yok edildi. Bu, halkımıza, kimliğimize ve geleceğimize yönelik açık bir düşmanlıktır.
Hürmüz Boğazı seyrüsefere açıktır. Deniz güvenliği etkin şekilde sağlanmaktadır. Bu durum, sadece halkımıza karşı saldırganlık gösteren ülkelerle bağlantılı gemileri kapsamamaktadır.
Nükleer tesislerimize, özellikle Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik herhangi bir saldırı, sadece ülkemiz için değil, tüm bölge için geri dönülmez insani ve çevresel bir felakete yol açacaktır. Bunun şakası yoktur.
İran, halkını, egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gereken her adımı atacaktır. Sivil altyapımıza yönelik tehditlere karşı orantılı karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz.
Bundan sonra yaşanacak her türlü gelişmeden ve bunun bölgesel ve uluslararası sonuçlarından doğrudan doğruya ABD ve İsrail rejimi sorumlu olacaktır.