https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/nakliye-dolandiricilari-yakalandi-mallari-alici-yerine-kendi-depolarina-tasidiklari-ortaya-cikti--1104824362.html
Nakliye dolandırıcıları yakalandı: Malları alıcı yerine kendi depolarına taşıdıkları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 'nakliye işi' yaptıklarını belirterek aldıkları ürünleri teslim etmek yerine kendi garajlarına taşıdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul'da 'nakliyeci' gruplarından ve ilan sitelerinden ulaştıkları firmalarla anlaşarak nakliye etmek için aldıkları ürünlerle ortadan kayboldukları iddia edilen gruba operasyon düzenlendi. Grubun nakliye etmek için ürünü aldıktan sonra yükleme yaptığı aracın plakasını değiştirdikleri ve ürünü kendi depolarına indirdikleri ortaya çıktı. Grubun deposuna yapılan operasyonda 70 bin dolarlık ketçap bulundu. Ürünümüzü aldılar ortadan kayboldular şikayeti İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ithalat ve ihracat yapan firmaların nakledilmesi gereken ürünleri teslim alarak "dolandırıcılık" eylemleriyle haksız kazanç sağlandığı yönündeki şikayetler üzerine çalışma yaptı.Nakliyeci gruplarına üye oldukları ortaya çıktı Çalışmalarda ekipler, satıcı firmaların nakledilmesi gereken ürünleri için "nakliyeci" gruplarına ve sitelerine verdikleri ilan sonucu cep telefonuyla aranarak şüphelilerle anlaşma sağladıkları, ürünleri tırlarına bağlı dorselere yükleyerek teslim alan şüphelilerin plaka değiştirdikten sonra yükleri kendi garajlarına indirdiklerini tespit etti.Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri ile yapılan ortak çalışma sonucu 2 eylemden toplamda 20 ton alüminyum ve 32 hurda bisikleti "nakliye" bahanesiyle alan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Depodan 70 bin dolarlık ketçap çıktı Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliye yönelik 27 Mart'ta İstanbul merkezli Aksaray, Konya, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanırken, Aksaray'da bulunan depolarında 70 bin dolar değerinde ketçap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin de farklı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/kadroya-alinmayan-ogretim-gorevlisinin-intikami-sahte-senet-duzenleyip-meslektaslari-hakkinda-icra-1104804105.html
