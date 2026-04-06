https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/kadroya-alinmayan-ogretim-gorevlisinin-intikami-sahte-senet-duzenleyip-meslektaslari-hakkinda-icra-1104804105.html
Kadroya alınmayan öğretim görevlisinin 'intikamı': Sahte senet düzenleyip meslektaşları hakkında icra takibi başlattı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te bir öğretim görevlisinin doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvuru kabul edilmeyince aralarında meslektaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişi... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T15:26+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104803755_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_facb4be79b9ff176a38c847ca862cb1b.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260402/everestte-20-milyon-dolarlik-sigorta-dolandiriciligi--turistlerin-yemeklerine-karbonat-kattiklari-1104724431.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104803755_20:0:2660:1980_1920x0_80_0_0_0f3b667be32f6c3a351a90e807f45338.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Gaziantep'te bir öğretim görevlisinin doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvuru kabul edilmeyince aralarında meslektaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişi adına 521 milyonluk sahte senet düzenleyerek icra takibi başlattığı ortaya çıktı.
Gaziantep Üniversitesi'nde yaşanan ilginç olayda, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan M.A.Y. isimli akademisyenin doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurusu kabul edilmemesinden sorumlu tuttuğu bazı akademisyenler ve esnaf adına sahte senetler düzenleyerek icra takibi başlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda akademisyenle birlikte hareket etiği öne sürülen 11 kişi de yakalandı.
Aralarında profesörler ve doçentler de var
Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan M.A.Y, iddiaya göre doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu kişilere yönelik sahte senetler düzenledi. M.A.Y, aralarında profesör, doçent ve esnafın da bulunduğu 7 kişinin çeşitli gerekçelerle imzalarını temin etti.
521 milyon liralık senet hazırladı
Kurduğu düzenekle bu imzaları kullanarak söz konusu kişiler adına sahte senetler düzenlediği iddia edilen şüphelinin, toplam değeri 521 milyon lirayı bulan senetlerle icra takibi başlattığı öne sürüldü.
Durumu fark eden mağdurlar, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından M.A.Y. ile hareket ettiği değerlendirilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, evrak inceleme cihazları, tarayıcılar ve kağıt kesme makineleri ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.