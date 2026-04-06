Kadroya alınmayan öğretim görevlisinin 'intikamı': Sahte senet düzenleyip meslektaşları hakkında icra takibi başlattı

Gaziantep'te bir öğretim görevlisinin doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvuru kabul edilmeyince aralarında meslektaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişi... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T15:26+0300

Gaziantep Üniversitesi'nde yaşanan ilginç olayda, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan M.A.Y. isimli akademisyenin doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurusu kabul edilmemesinden sorumlu tuttuğu bazı akademisyenler ve esnaf adına sahte senetler düzenleyerek icra takibi başlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda akademisyenle birlikte hareket etiği öne sürülen 11 kişi de yakalandı. Aralarında profesörler ve doçentler de var Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan M.A.Y, iddiaya göre doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu kişilere yönelik sahte senetler düzenledi. M.A.Y, aralarında profesör, doçent ve esnafın da bulunduğu 7 kişinin çeşitli gerekçelerle imzalarını temin etti.521 milyon liralık senet hazırladıKurduğu düzenekle bu imzaları kullanarak söz konusu kişiler adına sahte senetler düzenlediği iddia edilen şüphelinin, toplam değeri 521 milyon lirayı bulan senetlerle icra takibi başlattığı öne sürüldü.Durumu fark eden mağdurlar, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından M.A.Y. ile hareket ettiği değerlendirilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, evrak inceleme cihazları, tarayıcılar ve kağıt kesme makineleri ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

gaziantep üniversitesi, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, icra, öğretim üyesi