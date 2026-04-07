Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde cinsel taciz tutuklaması

Sputnik Türkiye

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A, iş başvurusu için sosyal medyada iletişim kurduğu üniversite öğrencisine yönelik... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

Menteşe ilçesinde gözaltına alınan L.A.'nın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. tedbiren görevinden alınmış olup kurum içinde gerekli idari inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu?Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören D.Ç. iş başvurusu kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı L.A. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçmiş görüşmeler sırasında L.A.'nın öğrenciye uygunsuz mesajlar göndermesi üzerine D.Ç. savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri L.A.'yı Menteşe ilçesinde yakalayarak gözaltına almış, şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir'deki ikametlerinde de arama yapılmıştı.

