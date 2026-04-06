İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
AKOM tarih verdi: İstanbul’da kış geri geliyor
AKOM tarih verdi: İstanbul’da kış geri geliyor
AKOM’un yayımladığı son rapora göre İstanbul’da hava durumu hafta ortasından itibaren değişiyor. 19 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların çarşambadan sonra hızla... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
13:52 06.04.2026
AKOM’un yayımladığı son rapora göre İstanbul’da hava durumu hafta ortasından itibaren değişiyor. 19 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların çarşambadan sonra hızla düşerek cuma günü 10 derecenin altına inmesi bekleniyor.
İstanbul’da bahar havası kısa sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, kentte sıcaklıkların hafta ortasından itibaren sert şekilde düşeceğini açıkladı.

AKOM’dan 'kış geri geliyor' uyarısı

AKOM verilerine göre, bugün 17-19 derece aralığında seyreden hava sıcaklığı, çarşamba gününden itibaren hızla azalmaya başlayacak. Cuma günü ise sıcaklıkların 10 derecenin altına düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

Soğuk hava Balkanlar’dan gelecek

AKOM açıklamasında, İstanbul’u etkileyecek sistemin kaynağına da dikkat çekildi:
"Hafta ortası (Çarşamba) itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 5-6 gün süre ile bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken; halihazırda 17-19°C aralığında seyreden sıcaklıkların gün be gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına (kış değerlerine) gerileyeceği tahmin ediliyor."
Meteoroloji 5 bölgeye yağış için saat verdi: Güneyde şiddetli yağmura dikkat
Заголовок открываемого материала