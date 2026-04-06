AKOM tarih verdi: İstanbul’da kış geri geliyor

AKOM'un yayımladığı son rapora göre İstanbul'da hava durumu hafta ortasından itibaren değişiyor. 19 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların çarşambadan sonra hızla... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T13:52+0300

İstanbul’da bahar havası kısa sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, kentte sıcaklıkların hafta ortasından itibaren sert şekilde düşeceğini açıkladı.AKOM’dan 'kış geri geliyor' uyarısıAKOM verilerine göre, bugün 17-19 derece aralığında seyreden hava sıcaklığı, çarşamba gününden itibaren hızla azalmaya başlayacak. Cuma günü ise sıcaklıkların 10 derecenin altına düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.Soğuk hava Balkanlar’dan gelecekAKOM açıklamasında, İstanbul’u etkileyecek sistemin kaynağına da dikkat çekildi:"Hafta ortası (Çarşamba) itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 5-6 gün süre ile bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken; halihazırda 17-19°C aralığında seyreden sıcaklıkların gün be gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına (kış değerlerine) gerileyeceği tahmin ediliyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/meteorolojiden-5-bolgeye-yagis-icin-saat-verdi-guneyde-siddetli-yagmura-dikkat--1104786161.html

