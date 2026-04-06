https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/akom-tarih-verdi-istanbulda-kis-geri-geliyor-1104800263.html
AKOM tarih verdi: İstanbul’da kış geri geliyor
AKOM tarih verdi: İstanbul’da kış geri geliyor
Sputnik Türkiye
AKOM’un yayımladığı son rapora göre İstanbul’da hava durumu hafta ortasından itibaren değişiyor. 19 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların çarşambadan sonra hızla... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T13:52+0300
2026-04-06T13:52+0300
2026-04-06T13:52+0300
türki̇ye
hava durumu
akom
i̇stanbul
istanbul hava durumu
balkanlar
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099876368_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_169f6ede7ab6e5e58a11f1280ad418a7.jpg
İstanbul’da bahar havası kısa sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, kentte sıcaklıkların hafta ortasından itibaren sert şekilde düşeceğini açıkladı.AKOM’dan 'kış geri geliyor' uyarısıAKOM verilerine göre, bugün 17-19 derece aralığında seyreden hava sıcaklığı, çarşamba gününden itibaren hızla azalmaya başlayacak. Cuma günü ise sıcaklıkların 10 derecenin altına düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.Soğuk hava Balkanlar’dan gelecekAKOM açıklamasında, İstanbul’u etkileyecek sistemin kaynağına da dikkat çekildi:"Hafta ortası (Çarşamba) itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 5-6 gün süre ile bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken; halihazırda 17-19°C aralığında seyreden sıcaklıkların gün be gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına (kış değerlerine) gerileyeceği tahmin ediliyor."
türki̇ye
i̇stanbul
balkanlar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099876368_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ac5f34798ba04d52d34cda25b950fe6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hava durumu, akom, i̇stanbul, istanbul hava durumu, balkanlar, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
hava durumu, akom, i̇stanbul, istanbul hava durumu, balkanlar, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
AKOM tarih verdi: İstanbul’da kış geri geliyor
AKOM’un yayımladığı son rapora göre İstanbul’da hava durumu hafta ortasından itibaren değişiyor. 19 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların çarşambadan sonra hızla düşerek cuma günü 10 derecenin altına inmesi bekleniyor.
İstanbul’da bahar havası kısa sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, kentte sıcaklıkların hafta ortasından itibaren sert şekilde düşeceğini açıkladı.
AKOM’dan 'kış geri geliyor' uyarısı
AKOM verilerine göre, bugün 17-19 derece aralığında seyreden hava sıcaklığı, çarşamba gününden itibaren hızla azalmaya başlayacak. Cuma günü ise sıcaklıkların 10 derecenin altına düşerek kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.
Soğuk hava Balkanlar’dan gelecek
AKOM açıklamasında, İstanbul’u etkileyecek sistemin kaynağına da dikkat çekildi:
"Hafta ortası (Çarşamba) itibari ile Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. 5-6 gün süre ile bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülürken; halihazırda 17-19°C aralığında seyreden sıcaklıkların gün be gün azalarak Cuma gününe kadar 10°C'lerin altına (kış değerlerine) gerileyeceği tahmin ediliyor."