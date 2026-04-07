Kremlin: Dünya büyük ekonomik krize girdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, dünyanın büyük ekonomik ve enerji krizine girdiğini belirterek dünya genelinde Rus enerji kaynaklarına olan talebin arttığına dikkat... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T13:27+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ortadoğu’daki çatışma bağlamında, enerji alanındaki durumu değerlendiren Peskov, “Dünya, giderek büyüyen ve oldukça büyük bir ekonomik ve enerji krizine emin bir şekilde girmişken, enerji piyasaları ve piyasa koşulları da elbette tamamen değişti” dedi.Rus enerji kaynaklarının alternatif güzergahlar üzerinden temin edilmesi yönünde çok sayıda talep geldiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Enerji kaynaklarımızı yurtdışına tedariki konusundaki görüşmeleri, bu durumun çıkarlarımıza en uygun şekilde sonuçlanması için yürütüyoruz” diye ekledi.Novorossiysk saldırısıUkrayna ordusunun, uluslararası petrol aktarma şirketi Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Novorossiysk'teki aktarma tesislerine İHA saldırısını da değerlendiren Peskov, “Kiev rejiminin Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu altyapısını hedef alması ilk değil. Bu önemli uluslararası boru hattı daha önce de birçok kez hasar görmüştü” ifadesini kullandı.

