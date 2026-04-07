https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/kremlin-dunya-buyuk-ekonomik-krize-girdi-1104830597.html
Kremlin: Dünya büyük ekonomik krize girdi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, dünyanın büyük ekonomik ve enerji krizine girdiğini belirterek dünya genelinde Rus enerji kaynaklarına olan talebin arttığına dikkat...
2026-04-07T13:27+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
enerji
ukrayna
novorossiysk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_bbd9ae7b120f98a4476d98e36f670102.png
rusya
ukrayna
novorossiysk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097365747_153:0:1146:745_1920x0_80_0_0_cd03dd23c5e87e78c203aff4d9b874b7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, enerji, ukrayna, novorossiysk
13:22 07.04.2026 (güncellendi: 13:27 07.04.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, dünyanın büyük ekonomik ve enerji krizine girdiğini belirterek dünya genelinde Rus enerji kaynaklarına olan talebin arttığına dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ortadoğu’daki çatışma bağlamında, enerji alanındaki durumu değerlendiren Peskov, “Dünya, giderek büyüyen ve oldukça büyük bir ekonomik ve enerji krizine emin bir şekilde girmişken, enerji piyasaları ve piyasa koşulları da elbette tamamen değişti” dedi.
Rus enerji kaynaklarının alternatif güzergahlar üzerinden temin edilmesi yönünde çok sayıda talep geldiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Enerji kaynaklarımızı yurtdışına tedariki konusundaki görüşmeleri, bu durumun çıkarlarımıza en uygun şekilde sonuçlanması için yürütüyoruz” diye ekledi.
Ukrayna ordusunun, uluslararası petrol aktarma şirketi Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Novorossiysk'teki aktarma tesislerine İHA saldırısını da değerlendiren Peskov, “Kiev rejiminin Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu altyapısını hedef alması ilk değil. Bu önemli uluslararası boru hattı daha önce de birçok kez hasar görmüştü” ifadesini kullandı.