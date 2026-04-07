https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/kacak-huzurevine-baskin-duzenlendi-12-yasli-koruma-altina-alindi-1104836018.html

Kaçak huzurevine baskın düzenlendi: 12 yaşlı koruma altına alındı

Kaçak huzurevine baskın düzenlendi: 12 yaşlı koruma altına alındı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 'özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi' adı altında izinsiz huzurevi hizmeti verildiği tespit edilen müstakil bir eve operasyon... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T17:18+0300

2026-04-07T17:18+0300

2026-04-07T17:18+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/17/1064913586_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7dcfefae503b0d3bb4d9e6ab6263dfdb.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde bir eve polisle birlikte operasyon düzenledi.Yapılan incelemede, evde 12 yaşlı bireyin barındırıldığı belirlendi. Yetkililer, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü tespit edilen ikameti mühürlerken, evde kalan yaşlılar sağlık kontrolleri için Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Yetkililer, 12 yaşlı bireyi koruma altına aldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/unlu-tiyatrocu-zihni-goktay-neden-huzurevine-yerlestigini-anlatti-1101412089.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

huzurevi, kaçak, kaçak yapılar, kaçak yapılaşma, kaçak bina, yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlı kadınlar, en yaşlı erkek, yaşlı sağlığı, yaşlı aylığı, mersin, tarsus