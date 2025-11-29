Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/unlu-tiyatrocu-zihni-goktay-neden-huzurevine-yerlestigini-anlatti-1101412089.html
Ünlü tiyatrocu Zihni Göktay, neden huzurevine yerleştiğini anlattı
Ünlü tiyatrocu Zihni Göktay, neden huzurevine yerleştiğini anlattı
Ünlü tiyatrocu Zihni Göktay'ın huzurevine yerleşmesi çok konuşulmuştu. Usta isim nedenlerini anlattı. 29.11.2025, Sputnik Türkiye
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay neden huzurevine yerleştiğini anlattı. Göktay, evinin kentsel dönüşüme girdiğini ve bir süreliğine huzurevine yerleşmeyi seçtiğini anlatırken, "Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim. Kızım Zeynep ile konuştuk, böyle daha uygun olacağına karar verdik" dedi. Neden huzurevine yerleşti?Hürriyet'in haberine göre 79 yaşındaki usta sanatçının huzurevinde çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından birçok kişi durumu merak etmişti. Göktay sessizliğini bozdu ve neden huzurevinde kaldığını anlattı. Üç yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybeden usta sanatçının Fenerbahçe'deki evinin kentsel dönüşüme girdiği ortaya çıktı. Kızının da desteğiyle geçici olarak bakımevine yerleştiğini söyleyen Göktay, "Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim. Kızım Zeynep ile konuştuk, böyle daha uygun olacağına karar verdik" dedi. İlaç takibini yapacak yardımcıya ihtiyaç duyuyorYanında ilaç takibini yapacak bir bakıcıya ihtiyaç duyduğunu da belirten Göktay, yaklaşık 8 ay önce evde geçirdiği kazada sırt üstü düşerek kolundan yaralandığını, ayrıca gözünde sarı nokta zafiyeti bulunduğunu anlattı. Hala tiyatro sahnesinde
Ünlü tiyatrocu Zihni Göktay, neden huzurevine yerleştiğini anlattı

Ünlü tiyatrocu Zihni Göktay'ın huzurevine yerleşmesi çok konuşulmuştu. Usta isim nedenlerini anlattı.
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay neden huzurevine yerleştiğini anlattı. Göktay, evinin kentsel dönüşüme girdiğini ve bir süreliğine huzurevine yerleşmeyi seçtiğini anlatırken, "Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim. Kızım Zeynep ile konuştuk, böyle daha uygun olacağına karar verdik" dedi.

Neden huzurevine yerleşti?

Hürriyet'in haberine göre 79 yaşındaki usta sanatçının huzurevinde çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından birçok kişi durumu merak etmişti. Göktay sessizliğini bozdu ve neden huzurevinde kaldığını anlattı.
Üç yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybeden usta sanatçının Fenerbahçe'deki evinin kentsel dönüşüme girdiği ortaya çıktı. Kızının da desteğiyle geçici olarak bakımevine yerleştiğini söyleyen Göktay, "Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim. Kızım Zeynep ile konuştuk, böyle daha uygun olacağına karar verdik" dedi.

İlaç takibini yapacak yardımcıya ihtiyaç duyuyor

Yanında ilaç takibini yapacak bir bakıcıya ihtiyaç duyduğunu da belirten Göktay, yaklaşık 8 ay önce evde geçirdiği kazada sırt üstü düşerek kolundan yaralandığını, ayrıca gözünde sarı nokta zafiyeti bulunduğunu anlattı.

Hala tiyatro sahnesinde

Tiyatro sahnelerinden uzak kalamayan usta oyuncu Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş" programında sahneye çıktığını belirterek, "14 yaşından beri çalışıyorum, iş olmayınca sudan çıkmış balık gibi oluyorum" diye konuştu.

