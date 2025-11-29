Ünlü tiyatrocu Zihni Göktay, neden huzurevine yerleştiğini anlattı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/unlu-tiyatrocu-zihni-goktay-neden-huzurevine-yerlestigini-anlatti-1101412089.html

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay neden huzurevine yerleştiğini anlattı. Göktay, evinin kentsel dönüşüme girdiğini ve bir süreliğine huzurevine yerleşmeyi seçtiğini anlatırken, "Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim. Kızım Zeynep ile konuştuk, böyle daha uygun olacağına karar verdik" dedi. Neden huzurevine yerleşti?Hürriyet'in haberine göre 79 yaşındaki usta sanatçının huzurevinde çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından birçok kişi durumu merak etmişti. Göktay sessizliğini bozdu ve neden huzurevinde kaldığını anlattı. Üç yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybeden usta sanatçının Fenerbahçe'deki evinin kentsel dönüşüme girdiği ortaya çıktı. Kızının da desteğiyle geçici olarak bakımevine yerleştiğini söyleyen Göktay, "Burası bana iyi geldi. Evim bitince eve döneceğim, belki de burada kalmaya devam edeceğim. Kızım Zeynep ile konuştuk, böyle daha uygun olacağına karar verdik" dedi. İlaç takibini yapacak yardımcıya ihtiyaç duyuyorYanında ilaç takibini yapacak bir bakıcıya ihtiyaç duyduğunu da belirten Göktay, yaklaşık 8 ay önce evde geçirdiği kazada sırt üstü düşerek kolundan yaralandığını, ayrıca gözünde sarı nokta zafiyeti bulunduğunu anlattı. Hala tiyatro sahnesinde

