İslam Memiş: Altınlarınız ne kadar güvende?

"Kişisel değerlendirmem Türkiye’de yastık altında en az 8 bin ton civarı altın var. ABD’de altın rezervi 8.133 ton. Yani, ABD altın rezervi kadar Türk halkının yastık altında altını olduğunu söyleyebilirim.

2025’te yastık altına en az 50 ton altın girdiğini düşünüyorum. 2025’te gram altın yüzde 110 (fiziki) ons altın yüzde (87) getiri sağlamıştı. Üretim, talep ve satış hesaplamalarım bana bu rakamları söylüyor.

Bankalarda yıllık bazda altın miktarı ne olmuş olabilir?

2025-2026 Ocak zamanında 126 ton (yüzde 26) 600 tonu aşmış. Altınların yüzde 17’si katılım bankalarında, yüzde 83’ü mevduat bankalarında. Yurtdışı yerleşiklerin payı yüzde 17 artarak yüzde 3.3’e yükseldi."