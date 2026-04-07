İslam Memiş: Altınlarınız ne kadar güvende?
© AAİslam Memiş
© AA
Abone ol
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında yastık altındaki altınlara değindi. Memiş "Son yıllarda banka mevduatlarındaki altın miktarı her ne kadar artmış olsa da, fiziki altın alıp yastık altı birikim yapanların sayısını geçemiyor" ifadelerini kullandı.
"Altınlarınız ne kadar güvende?" başlıklı yazısında İslam Memiş, yastık altındaki altınları köşesine taşıdı. Memiş, bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Kişisel değerlendirmem Türkiye’de yastık altında en az 8 bin ton civarı altın var. ABD’de altın rezervi 8.133 ton. Yani, ABD altın rezervi kadar Türk halkının yastık altında altını olduğunu söyleyebilirim.
2025’te yastık altına en az 50 ton altın girdiğini düşünüyorum. 2025’te gram altın yüzde 110 (fiziki) ons altın yüzde (87) getiri sağlamıştı. Üretim, talep ve satış hesaplamalarım bana bu rakamları söylüyor.
Bankalarda yıllık bazda altın miktarı ne olmuş olabilir?
2025-2026 Ocak zamanında 126 ton (yüzde 26) 600 tonu aşmış. Altınların yüzde 17’si katılım bankalarında, yüzde 83’ü mevduat bankalarında. Yurtdışı yerleşiklerin payı yüzde 17 artarak yüzde 3.3’e yükseldi."
"Ocak ayında bankalardaki altın miktarı 41 ton arttı. Yani, bankalardaki 100 liralık toplam mevduatın 17 lirası altın hesaplarından oluşuyor. Tüm zamanların rekoru diyebiliriz."
"Diğer yandan 2026 yılının ‘manipülasyon yılı’ olduğunu kabullenemeyen yatırımcılar tarihi zirvelerde ve düşüşlerde panik yapıyor. Fiyat yükseldikçe ‘alım için’ düştükçe ‘panik satışı’ için kuyumcuların kapısına koşuyor. Bu da arz ve talep dengesini bozuyor."
"Evdeki altınlarınız ne kadar güvende? Öncelikle sigortacınızı arayın veya sigorta poliçenizi inceleyip “Eşya sigortası kapsamında altın ve ziynet eşyalarının sigorta dahilinde olup olmadığını” öğrenin. Altın, pırlanta, mücevher, antika ve değerli taşlar genellikle standart eşya sigortası kapsamına doğrudan dahil edilmez diye biliyordum ve araştırma yaptım."
"İzahat da şöyle bir ifade yer alıyor “Konut poliçelerinde kıymetli eşya teminatı adı altında, konutta bulunan biblolar, sanat eserleri, elyazması kitap ve diğer tarihi ve antika eşya, koleksiyonlar, altın gümüş veya diğer kıymetli madenlerden mamul eşya (kaplamalar dahil), ziynet eşyası, mücevherat, saatler, kürkler, her çeşit elektronik ve optik eşya ile ruhsatlı silahlar için hırsızlık anında poliçede kıymetli eşya teminatı verilmesi şartı ile işbu kloz şartlarında teminata dahil edilebilir. Ancak bu eşyaların teminat altına alınabilmesi için kolay taşınamayan kasa içinde bulunması ve liste halinde şirkete bildirilerek onay alınması sonucunda teminat altına alınabilmektedir."
"Banka kasasındaki altınlarınız güvende mi? Bankalardaki kiralık kasa içindeki ziynet eşyaları veya külçe altınlar banka garantisi altında değildir." Benim en sevdiğim tercih nedir? Darphane Altın S1 Sertifikası - Kuyumcuya gerek kalmıyor. - Cep telefonunda anında alıp satabiliyorum. - Çalınma ve kaybolma riski yok. (MKK üzerinden kayıt altına alınan sertifikalar e-Yatırımcı uygulaması üzerinden takip edilebilir.) - Kazançta stopaj sıfır. (Herhangi bir vergi yok) - 50 gram üzerinde fiziki teslim alınabilir. - 1 gram olmasına gerek yok, düşük miktarda birikim yapılabiliyor. - Bankadan kasa kiralama veya kasa kira bedeli ödenmesine gerek kalmıyor. - İşçilik ya da fiziki bulamama sorunu yok."