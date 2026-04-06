ABD: İran’daki asker kurtarma operasyonlarının tüm detayları açıklanmayabilir

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, gelecekte benzer kurtarma operasyonlarının gerekebileceğini belirterek, İran’daki görevle ilgili bazı bilgilerin güvenlik... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T23:50+0300

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine yaptığı açıklamada, ABD'nin gelecekte askerlerini kurtarmak için benzer kurtarma operasyonlarını tekrarlamak zorunda kalabileceğini söyledi.Caine, ABD'nin İran'daki kurtarma misyonuna odaklanan bir basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:Bu nedenle ABD’nin söz konusu operasyona ilişkin tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşamayacağını da ayrıca vurguladı.Cuma günü ABD medyası, İran üzerinde düşen bir F-15E Strike Eagle süpersonik savaş uçağının ardından ABD'nin geniş çaplı bir arama ve kurtarma operasyonu başlattığını bildirmişti. İki mürettebat üyesinden biri kısa süre sonra bulunmuştu. Trump daha sonra, İran'da düşürülen Amerikan F-15E jetinin ikinci mürettebat üyesinin de kurtarıldığını ve güvende olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/ortadoguda-savasin-genislemesini-onleme-sansi-diplomasi-hala-masada-1104814371.html

