İçişleri Bakanlığı açıkladı: 9.4 milyon kez indirildi
Kadınlara yönelik şiddetle mücadele uygulaması KADES'in indirilme sayısı 9.4 milyona ulaştı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T11:27+0300
Şiddet mağduru ya da şiddet görme tehlikesi altındaki kadınların telefonla tek tuşla kolluk kuvvetlerine erişme imkanı sağlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES), 9 milyon 458 bin 98 kez indirildi. KADES'e bugüne kadar 94 bin 159 ihbar ulaştı. Kadınların cebindeki en güçlü güvenlik kalkanı Kadınların acil durumlarda destek isteyebildiği KADES'in indirilme sayısı 9 milyon 458 bin 98'e ulaştı. Uygulama üzerinden bugüne kadar toplam 94 bin 159 ihbar yapıldı. KADES'e ulaşan ihbarların 60 bin 754'ü asıllı, 33 bin 405'i ise asılsız olarak kayıtlara geçti.Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Bakanlığın "yeni güvenlik mimarisi" yaklaşımıyla elektronik kelepçe sisteminde de titiz bir takip yürütülüyor. Bu kapsamda, 66 ilde 1587 vaka aktif olarak izleniyor.Cep telefonlarınıza indirin çağrısıİçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES'in hayati bir rol üstlendiğini vurgulayarak, uygulamayı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulundu.Çiftçi, KADES'in kadınların cebindeki en güçlü güvenlik kalkanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Herhangi bir tehdit anında kadınların kendilerini asla yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Kadınların tehlike hissettiklerinde sadece konum bilgisini paylaşarak uygulamadan bildirim yapmalarını rica ediyoruz. Devletimizin gücü ve en yakın kolluk birimimiz en kısa süre içinde yanlarında olacaktır. Hiçbir kadın şiddet korkusuyla yaşamasın diye teknolojinin tüm imkanlarıyla 7 gün 24 saat esasıyla yanlarındayız."KADES nedir?İçişleri Bakanlığınca 2018'de hazırlanan ve yayınlanan uygulama, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. KADES, telefonda konum bilgisinin açılmasıyla acil durumlarda kolluk kuvvetlerine anında erişim imkanı tanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/icisleri-bakanligindan-kadina-el-kal-ka-maz-kampanyasi-kades-uygulamasi-kadinlarin-yaninda-cagrisi-1101266546.html
