https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/icisleri-bakanligindan-kadina-el-kal-ka-maz-kampanyasi-kades-uygulamasi-kadinlarin-yaninda-cagrisi-1101266546.html
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kadına el kal-ka-maz kampanyası: 'Kades uygulaması kadınların yanında' çağrısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kadına el kal-ka-maz kampanyası: 'Kades uygulaması kadınların yanında' çağrısı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirdiği KADES uygulamasına yönelik farkındalık kampanyası başlattı... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T12:02+0300
2025-11-25T12:02+0300
2025-11-25T12:22+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü
25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü
kades
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101267986_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dfa6be3ce5a5d409f8c291d153c7958e.jpg
İçişleri Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bakanlık bünyesinde şimdiye kadar milyonlarca kadına ulaşan Kadın Acil Destek Uygulaması’na (KADES) dönük farkındalık kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında açılan stantlarda kadınlara çiçek ve bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor. Açılan stantlarda “Kadına el kal-ka-maz” mottosu yer alıyor. 9 milyon kez indirildiTürkiye'de şimdiye kadar neredeyse 9 milyon kez indirilen bu uygulama, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemeyi amaçlıyor. KADES uygulaması nasıl kullanılır? Şiddet mağduru kadınlar nerelere başvurabilir? İçişleri Bakanlığı, halihazırda şiddet görmüş veya görmekte olan kadınlar için ise başvuru yapılabilecek merkezleri de şöyle sıraladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/tuik-ilk-kez-yayimladi-turkiyede-kadinlarin-neredeyse-yuzde-50si-yasaminin-bir-doneminde-siddet-1099987918.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101267986_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_55e0872207d167003a64f22cb0f5f72f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇çişleri bakanlığı, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, kades
i̇çişleri bakanlığı, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, kades
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kadına el kal-ka-maz kampanyası: 'Kades uygulaması kadınların yanında' çağrısı
12:02 25.11.2025 (güncellendi: 12:22 25.11.2025)
Özel
İçişleri Bakanlığı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirdiği KADES uygulamasına yönelik farkındalık kampanyası başlattı. Kadına el kal-ka-maz' mottosuyla yapılan tanıtımlarla kadınlara şiddeti karşısında yalnız olmadıkları mesajı verildi.
İçişleri Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bakanlık bünyesinde şimdiye kadar milyonlarca kadına ulaşan Kadın Acil Destek Uygulaması’na (KADES) dönük farkındalık kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında açılan stantlarda kadınlara çiçek ve bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor. Açılan stantlarda “Kadına el kal-ka-maz” mottosu yer alıyor.
Türkiye'de şimdiye kadar neredeyse 9 milyon kez indirilen bu uygulama, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemeyi amaçlıyor.
KADES uygulaması nasıl kullanılır?
Konum özelliği bulunan her telefonda kullanılabilen Kades uygulamasına, telefonların uygulama mağazasından ulaşılabiliyor.
Uygulama indirildikten sonra, yapılan yönlendirmelerle istenen bilgilerle giriş yapılır.
Verilen cep telefonu numarasına gönderilen "SMS doğrulama kodu" ile uygulama aktif hale getirilir.
Acil durumlarda konum bilgisi aktif olduğunda Kadına Destek Butonuna dokunmak ve evet seçeneğiyle doğrulama yapılması, en yakın kolluk kuvvetlerinin kadın ve çocuğa yönelik şiddet ihbarıyla olay yerine ulaşması için yeterlidir.
Şiddet mağduru kadınlar nerelere başvurabilir?
İçişleri Bakanlığı, halihazırda şiddet görmüş veya görmekte olan kadınlar için ise başvuru yapılabilecek merkezleri de şöyle sıraladı:
Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri
Alo 183 Sosyal Destek Hattı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
Adli kurumlar ( Cumhuriyet Başsavcılıkları ve aile mahkemeleri)
Valilikler- kaymakamlıklar
Kadın Dayanışma Merkezleri