https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/icisleri-bakanligindan-kadina-el-kal-ka-maz-kampanyasi-kades-uygulamasi-kadinlarin-yaninda-cagrisi-1101266546.html

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kadına el kal-ka-maz kampanyası: 'Kades uygulaması kadınların yanında' çağrısı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kadına el kal-ka-maz kampanyası: 'Kades uygulaması kadınların yanında' çağrısı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirdiği KADES uygulamasına yönelik farkındalık kampanyası başlattı... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T12:02+0300

2025-11-25T12:02+0300

2025-11-25T12:22+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü

25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü

kades

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/19/1101267986_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dfa6be3ce5a5d409f8c291d153c7958e.jpg

İçişleri Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bakanlık bünyesinde şimdiye kadar milyonlarca kadına ulaşan Kadın Acil Destek Uygulaması’na (KADES) dönük farkındalık kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında açılan stantlarda kadınlara çiçek ve bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor. Açılan stantlarda “Kadına el kal-ka-maz” mottosu yer alıyor. 9 milyon kez indirildiTürkiye'de şimdiye kadar neredeyse 9 milyon kez indirilen bu uygulama, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemeyi amaçlıyor. KADES uygulaması nasıl kullanılır? Şiddet mağduru kadınlar nerelere başvurabilir? İçişleri Bakanlığı, halihazırda şiddet görmüş veya görmekte olan kadınlar için ise başvuru yapılabilecek merkezleri de şöyle sıraladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/tuik-ilk-kez-yayimladi-turkiyede-kadinlarin-neredeyse-yuzde-50si-yasaminin-bir-doneminde-siddet-1099987918.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇çişleri bakanlığı, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, kades