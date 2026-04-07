İçişleri Bakanı Çiftçi: İstanbul'da polislerimize yönelik saldırıyı yapanlarla bağlantılı 2 kişi daha yakalandı
18:57 07.04.2026 (güncellendi: 19:06 07.04.2026)
Bakan Mustafa Çiftçi
Abone ol
İsrail Başkonsolosluğu çevresinde polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturma kapsamında saldırganlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından İsrail Başkonsolosluğu saldırısı hakkında yeni gelişmeleri paylaştı.
Bakan Çiftçi, ''İstanbul Beşiktaş’ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve incelemeler, ilgili birimlerimiz tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir'' dedi.
Bakan, ''Güvenlik güçlerimizin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs etkisiz hâle getirilmiştir. Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir'' açıklamasında bulundu.
Bakan Çiftçi, ''İstanbul Beşiktaş’ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve incelemeler, ilgili birimlerimiz tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir'' dedi.
Bakan, ''Güvenlik güçlerimizin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs etkisiz hâle getirilmiştir. Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir'' açıklamasında bulundu.