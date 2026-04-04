https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/galatasaraylilara-mujdeli-haber-osimhen-sahalara-ne-zaman-donecek-1104767078.html
Galatasaraylılara müjdeli haber: Osimhen sahalara ne zaman dönecek?
Sputnik Türkiye
Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Osimhen'in beklenenden önce yeşil sahalara döneceği belirtiliyor. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T12:55+0300
spor
galatasaray
liverpool
fenerbahçe
osimhen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104260947_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_9c9de7ac96043e453fd27a199b285428.jpg
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in 18 Nisan'da oynanacak Gençlerbirliği maçında sahaya çıkabileceği belirtiliyor. 1 hafta erken dönebilirFotomaç'ın haberine göre, Osimhen'in 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte dönmesi bekleniyordu ama yıldız oyuncunun 18 Nisan'da oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde takım kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/osimhene-thanos-eldiveni-dokunusu-galatasaraydan-ozel-koruma-ekipmani-verildi-1104528129.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104260947_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3b0a92a6bde7257798a3bd5160121f30.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
