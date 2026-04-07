https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/galatasaray-ertelenen-goztepe-macina-cikacak-sari-kirmizililarda-sakatliklar-ve-kart-cezalari-son-1104820311.html

Galatasaray, ertelenen Göztepe maçına çıkacak: Sarı Kırmızılılarda sakatlıklar ve kart cezaları son durum nedir?

Sputnik Türkiye

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı Kırmızılılarda sakatlıklar ve kart...

2026-04-07T09:52+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104821266_0:0:3584:2016_1920x0_80_0_0_0c4d34bec160fbf3d9b47e970998b7be.png

Erteleme maçı 8 Nisan Çarşamba günü ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor.Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray 3-1 kazandı.Osimhen ve Abdülkerim, Göztepe karşısında oynayamayacakGalatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.Tedavisi devam eden Osimhen ile Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, yarın forma giyemeyecek.Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara'nın durumu ise maç günü belli olacak.- Eren Elmalı, sarı kart sınırındaGalatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.Ligin en çok gol atan takımıGalatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.Sezonda 63 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.Süper Lig'in en az gol yiyen iki ekibi karşılaşacakSüper Lig'de geride kalan 28 haftada en az gol yiyen iki ekip, yarın karşı karşıya gelecek.Bu sezon kalesinde 20'şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekiyor.Bütün mağlubiyetleri deplasmandaGalatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.Deplasmandaki 13 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandırırken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'dan aldı.Okan Buruk, eski takımına karşı sahaya çıkacakGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eskiden çalıştırdığı Göztepe'ye yarın rakip olacak.İzmir temsilcisinde 2016 ile 2017 yıllarında görev alan Buruk, yarın Galatasaray'ın teknik direktörü olarak eski takımına karşı üçüncü maçına çıkacak.Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında Göztepe'ye karşı 3 maçın 3'ünden de galibiyetle ayrıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

