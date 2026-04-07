Filistinli general: ABD-İsrail-İran savaşında her senaryo mümkün

Ramallah’taki Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü Tümgeneral Habes eş-Şuruf, Trump’ın savaşın başından beri yaptığı açıklamalarının çelişkilerle dolu... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T19:49+0300

Tümgeneral Habes eş-Şuruf, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede "Bu savaşta her türlü senaryo mümkün" diyerek, dünyanın 2-3 hafta içinde ateşkes müzakerelerine başlayacağını söyledi. Aş-Şuruf, Trump'ın mayıs ayına kadar belirleyici bir hamle yapmazsa seçimi kaybedeceğini de ileri sürdü.Eş-Şuruf, Trump ve Netanyahu'nun bahsettiği 'rejimi değiştirmeyi' ima eden mutlak zaferin pek olası olmadığına dikkat çekerek, "Bu nedenle bölgedeki jeopolitik durumu ve İran'ın iç dinamiklerini iyi anlamalılar. Eğer Trump bir ateşkes kararı alırsa, İsrail'i de buna uymaya zorlayacaktır" dedi.Amerikan halkının savaşa yönelik tutumunu da değerlendiren Eş-Şuruf, şunları söyledi:Eş-Şuruf, siyasi takvime ilişkin öngörüsünü ise şöyle dile getirdi:

