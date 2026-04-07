Filistinli general: ABD-İsrail-İran savaşında her senaryo mümkün
Filistinli general: ABD-İsrail-İran savaşında her senaryo mümkün
Ramallah'taki Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü Tümgeneral Habes eş-Şuruf, Trump'ın savaşın başından beri yaptığı açıklamalarının çelişkilerle dolu... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T19:49+0300
2026-04-07T19:49+0300
2026-04-07T19:49+0300
Tümgeneral Habes eş-Şuruf, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede "Bu savaşta her türlü senaryo mümkün" diyerek, dünyanın 2-3 hafta içinde ateşkes müzakerelerine başlayacağını söyledi. Aş-Şuruf, Trump'ın mayıs ayına kadar belirleyici bir hamle yapmazsa seçimi kaybedeceğini de ileri sürdü.Eş-Şuruf, Trump ve Netanyahu'nun bahsettiği 'rejimi değiştirmeyi' ima eden mutlak zaferin pek olası olmadığına dikkat çekerek, "Bu nedenle bölgedeki jeopolitik durumu ve İran'ın iç dinamiklerini iyi anlamalılar. Eğer Trump bir ateşkes kararı alırsa, İsrail'i de buna uymaya zorlayacaktır" dedi.Amerikan halkının savaşa yönelik tutumunu da değerlendiren Eş-Şuruf, şunları söyledi:Eş-Şuruf, siyasi takvime ilişkin öngörüsünü ise şöyle dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/lubnanli-uzman-abd-dusman-ordusunu-yenemeyince-sivil-mahalleleri-bombaliyor-1104839289.html
abd
i̇ran
i̇srail
ramallah
abd, i̇ran, i̇srail, ortadoğu, savaş, müzakere, ateşkes, donald trump, seçim, ramallah
abd, i̇ran, i̇srail, ortadoğu, savaş, müzakere, ateşkes, donald trump, seçim, ramallah
Filistinli general: ABD-İsrail-İran savaşında her senaryo mümkün
Ramallah’taki Filistin Ulusal Güvenlik Enstitüsü Direktörü Tümgeneral Habes eş-Şuruf, Trump’ın savaşın başından beri yaptığı açıklamalarının çelişkilerle dolu olduğunu belirterek, İran’a karşı mutlak zaferin imkansıza yakın olduğunu, Tahran’ın ise bölge için ‘kapsamlı ve nihai çözüm’ peşinde olduğunu belirtti.
Tümgeneral Habes eş-Şuruf, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede "Bu savaşta her türlü senaryo mümkün" diyerek, dünyanın 2-3 hafta içinde ateşkes müzakerelerine başlayacağını söyledi. Aş-Şuruf, Trump'ın mayıs ayına kadar belirleyici bir hamle yapmazsa seçimi kaybedeceğini de ileri sürdü.
Trump'ın savaşın ilk gününden bu yana yaptığı açıklamalar çelişkilerle dolu. Her iki tarafın da kendi koşullarını öne sürmesi nedeniyle uzlaşma şansı şimdilik düşük.
Savaşlar ancak müzakerelerle sona erer. Tüm dünyanın iki-üç hafta içinde ateşkes müzakerelerine başlayacağını düşünüyorum. İranlılar sadece bir uzlaşma istemiyor; açıkçası, kısmi çözümler yerine bölge için kapsamlı ve nihai bir çözüm arayışındalar.
Eş-Şuruf, Trump ve Netanyahu'nun bahsettiği 'rejimi değiştirmeyi' ima eden mutlak zaferin pek olası olmadığına dikkat çekerek, "Bu nedenle bölgedeki jeopolitik durumu ve İran'ın iç dinamiklerini iyi anlamalılar. Eğer Trump bir ateşkes kararı alırsa, İsrail'i de buna uymaya zorlayacaktır" dedi.
Amerikan halkının savaşa yönelik tutumunu da değerlendiren Eş-Şuruf, şunları söyledi:
Amerikan toplumu refah içinde yaşamak istiyor, ancak fiyatlar ve vergiler artarsa sokaklardaki hava değişir. ABD'de daha önce sorulmayan sorular gündeme gelmeye başladı: Neden savaş? Kimin çıkarı için? Önce İsrail mi? Yoksa önce Amerika mı?
Eş-Şuruf, siyasi takvime ilişkin öngörüsünü ise şöyle dile getirdi:
Trump, mayıs ayına kadar belirleyici bir hamle yapacaktır, aksi takdirde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç değişimler nedeniyle bir sonraki seçimi kaybeder.