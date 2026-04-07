https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/cumhurbaskani-erdogan-ispanya-basbakani-sanchez-ile-telefonda-gorustu-1104839631.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
dünya
türkiye
recep tayyip erdoğan
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
pedro sanchez
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084815936_0:235:2806:1813_1920x0_80_0_0_3deda30d8804620de6778d08b037b5ad.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/lubnanli-uzman-abd-dusman-ordusunu-yenemeyince-sivil-mahalleleri-bombaliyor-1104839289.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084815936_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_c06f93ae38c0c4ff3b0b846d52bc638f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez
19:53 07.04.2026 (güncellendi: 20:46 07.04.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yaptı.
Dünya gündemine yönelik konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, İran'ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğini, bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini belirtti
Erdoğan, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergilediği dayanışmanın, iki ülke halklarınca da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerin daha ileri taşınmasının hedeflendiğini belirtti.