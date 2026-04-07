Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele... 07.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-07T19:53+0300

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yaptı.Dünya gündemine yönelik konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, İran'ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğini, bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini belirttiErdoğan, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergilediği dayanışmanın, iki ülke halklarınca da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerin daha ileri taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260407/lubnanli-uzman-abd-dusman-ordusunu-yenemeyince-sivil-mahalleleri-bombaliyor-1104839289.html

