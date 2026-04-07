Boş yolcu otobüsünün bagajından 53 kişi çıktı
Sputnik Türkiye
Yozgat'ta yolcusu bulunmayan otobüsün bagajında 53 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T14:46+0300
Yozgat'ta boş yolcu otobüsünün bagajından 53 kişi çıktı.Yozgat'tan farklı illere dağılacaklardıİl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve İstihbarat şubeleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip ve analiz çalışması sonucunda göçmen kaçakçılığı yapılacağından şüphelenilen 2 araç ve yolcu otobüsünün Yozgat üzerinden çeşitli illere gideceğini belirledi.Ekipler, şüpheli araçlar ile koltukları boş olan yolcu otobüsünü kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurdu.Aramada, yolcu otobüsünün bagaj kısmında 41, şoför yatağı kısmında 12 olmak üzere 53 düzensiz göçmeni yakaladı.Organizatörler tutuklandıGöçmen kaçakçılığı iddiasıyla Y.K, Y.Ç, M.Y, Y.K, B.Y. ile R.Y. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından "organizatör" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/kacak-gocmen-faciasi-tekne-batti-14-kisi-hayatini-kaybetti-1100450434.html
