https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/kacak-gocmen-faciasi-tekne-batti-14-kisi-hayatini-kaybetti-1100450434.html
Kaçak göçmen faciası: Tekne battı, 14 kişi hayatını kaybetti
Kaçak göçmen faciası: Tekne battı, 14 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. 14 göçmenin cansız bedeni bulunurken, kayıplar olduğu da belirtiliyor. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T12:52+0300
2025-10-24T12:52+0300
2025-10-24T12:52+0300
türki̇ye
muğla valiliği
sahil güvenlik komutanlığı
kaçak göçmen
göçmen kaçakçılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100449966_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6bd5d0c081aa4ee225af1971e16ad7dc.jpg
Bodrum Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Sadece iki göçmen kurtarılabilirken, yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu. Kayıplar ise aranıyor. Kurtulan kaçak göçmen yardım istediMuğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24 Ekim saat 01.06'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkiinde kıyıdaki kayalık bölgede Afgan uyruklu bir kişinin yardım talebinde bulunduğu, ihbar üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildiği belirtildi.Yardım talebinde bulunan kişinin ilk ifadesinde, Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıkları, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığı, botta 18 kişinin bulunduğu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını beyan etmesi üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha görevlendirildi. Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda biri Çelebi Adası'na yüzerek çıkan düzensiz göçmen olmak üzere 2 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi ve helikopter ile devam etmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/ayvalikta-duzensiz-gocmenleri-tasiyan-bot-sahil-guvenlik-botuna-carpti-5-kisi-hayatini-kaybetti-1099170559.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100449966_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d97e33e955c00b96824fb8a19733a9d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muğla valiliği, sahil güvenlik komutanlığı, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı
muğla valiliği, sahil güvenlik komutanlığı, kaçak göçmen, göçmen kaçakçılığı
Kaçak göçmen faciası: Tekne battı, 14 kişi hayatını kaybetti
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. 14 göçmenin cansız bedeni bulunurken, kayıplar olduğu da belirtiliyor.
Bodrum Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Sadece iki göçmen kurtarılabilirken, yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu. Kayıplar ise aranıyor.
Kurtulan kaçak göçmen yardım istedi
Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24 Ekim saat 01.06'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkiinde kıyıdaki kayalık bölgede Afgan uyruklu bir kişinin yardım talebinde bulunduğu, ihbar üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildiği belirtildi.
Yardım talebinde bulunan kişinin ilk ifadesinde, Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıkları, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığı, botta 18 kişinin bulunduğu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını beyan etmesi üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha görevlendirildi. Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda biri Çelebi Adası'na yüzerek çıkan düzensiz göçmen olmak üzere 2 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi ve helikopter ile devam etmektedir."