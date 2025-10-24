Türkiye
Kaçak göçmen faciası: Tekne battı, 14 kişi hayatını kaybetti
Kaçak göçmen faciası: Tekne battı, 14 kişi hayatını kaybetti
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. 14 göçmenin cansız bedeni bulunurken, kayıplar olduğu da belirtiliyor.
2025-10-24T12:52+0300
2025-10-24T12:52+0300
Bodrum Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Sadece iki göçmen kurtarılabilirken, yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu. Kayıplar ise aranıyor. Kurtulan kaçak göçmen yardım istediMuğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24 Ekim saat 01.06'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkiinde kıyıdaki kayalık bölgede Afgan uyruklu bir kişinin yardım talebinde bulunduğu, ihbar üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildiği belirtildi.Yardım talebinde bulunan kişinin ilk ifadesinde, Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıkları, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığı, botta 18 kişinin bulunduğu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını beyan etmesi üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha görevlendirildi. Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda biri Çelebi Adası'na yüzerek çıkan düzensiz göçmen olmak üzere 2 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi ve helikopter ile devam etmektedir."
Kaçak göçmen faciası: Tekne battı, 14 kişi hayatını kaybetti

12:52 24.10.2025
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. 14 göçmenin cansız bedeni bulunurken, kayıplar olduğu da belirtiliyor.
Bodrum Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Sadece iki göçmen kurtarılabilirken, yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu. Kayıplar ise aranıyor.
Kurtulan kaçak göçmen yardım istedi

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24 Ekim saat 01.06'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkiinde kıyıdaki kayalık bölgede Afgan uyruklu bir kişinin yardım talebinde bulunduğu, ihbar üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildiği belirtildi.
Yardım talebinde bulunan kişinin ilk ifadesinde, Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıkları, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığı, botta 18 kişinin bulunduğu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını beyan etmesi üzerine bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çalışmalara destek amacıyla bölgeye ilave Sahil Güvenlik botu ve 1 helikopter daha görevlendirildi. Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda biri Çelebi Adası'na yüzerek çıkan düzensiz göçmen olmak üzere 2 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi ve helikopter ile devam etmektedir."
