İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Bakan Bolat duyurdu: Suriye'ye Türk bankaları geliyor
Suriye Merkez Bankası Başkanı'nın BDDK yetkilileriyle görüşeceğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de Türk bankalarının açılmasıyla sanayi... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T23:59+0300
23:59 07.04.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTicaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2026
Suriye Merkez Bankası Başkanı’nın BDDK yetkilileriyle görüşeceğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de Türk bankalarının açılmasıyla sanayi yatırımları ve ticaretin hızlanacağını söyledi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasında bankacılık alanındaki temasların hız kazandığını açıkladı.
Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu’nda konuşan Bakan Bolat, Suriye Merkez Bankası Başkanı’nın BDDK yetkilileriyle görüşeceğini belirterek, ''Bankacılık ilişkilerinde de Suriye'de Türk bankalarının açılmasıyla beraber sanayi yatırımları ve ticaret daha da hızlanacak'' dedi.
Öte yandan Türk bankalarının da Suriye’de faaliyet göstermek için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı barış ve huzur istiyor
