Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı barış ve huzur istiyor

Suriye halkı barış ve huzur istiyor. Yıllardır çatışma yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar silah sesi istemiyor. Son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının garantiye alındığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Devlet içinde devlet, ayrı silahlı güç olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur