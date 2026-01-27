Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/cumhurbaskani-erdogan-suriye-halki-baris-ve-huzur-istiyor-1103071774.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı barış ve huzur istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı barış ve huzur istiyor
Sputnik Türkiye
Erdoğan Suriye'deki son durumu ele aldı ve "Suriye halkı barış ve huzur istiyor. Yıllardır çatışma yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar silah sesi... 27.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-27T15:31+0300
2026-01-27T15:42+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
suriye
türkiye
dış politika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102952947_0:35:3032:1740_1920x0_80_0_0_3e0b6bc07fb74b8990e6154d079cb0c6.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni"nde konuştu. Erdoğan Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi:'Suriye için en doğru yol belli'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/suriye-basinindan-aciklama-cumhurbaskani-sara-moskovayi-ziyaret-edecek-1103052397.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102952947_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_13aad72631aba5c95d6ed09f7be2c816.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, suriye, türkiye, dış politika
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, suriye, türkiye, dış politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı barış ve huzur istiyor

15:31 27.01.2026 (güncellendi: 15:42 27.01.2026)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Erdoğan Suriye'deki son durumu ele aldı ve "Suriye halkı barış ve huzur istiyor. Yıllardır çatışma yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar silah sesi istemiyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni"nde konuştu. Erdoğan Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi:

Suriye halkı barış ve huzur istiyor. Yıllardır çatışma yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar silah sesi istemiyor. Son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının garantiye alındığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Devlet içinde devlet, ayrı silahlı güç olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur

'Suriye için en doğru yol belli'

Suriye'de 10 Mart Mutabakatına uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz bırakıldı. 18 Ocak'ta tesis edilen ateşin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. aklın vicdanın yolu bir. Suriye için en doğru yol belli.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Kremlin'de bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2026
DÜNYA
Suriye basınından açıklama: Cumhurbaşkanı Şara Moskova'yı ziyaret edecek
02:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала