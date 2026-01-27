https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/cumhurbaskani-erdogan-suriye-halki-baris-ve-huzur-istiyor-1103071774.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı barış ve huzur istiyor
Erdoğan Suriye'deki son durumu ele aldı ve "Suriye halkı barış ve huzur istiyor. Yıllardır çatışma yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar silah sesi...
2026-01-27T15:31+0300
2026-01-27T15:31+0300
2026-01-27T15:42+0300
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni"nde konuştu. Erdoğan Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi:'Suriye için en doğru yol belli'
15:31 27.01.2026 (güncellendi: 15:42 27.01.2026)
Erdoğan Suriye'deki son durumu ele aldı ve "Suriye halkı barış ve huzur istiyor. Yıllardır çatışma yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar silah sesi istemiyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni"nde konuştu. Erdoğan Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi:
Suriye halkı barış ve huzur istiyor. Yıllardır çatışma yükünü omuzlarında taşıyan Suriyeli çocuklar silah sesi istemiyor. Son kararname ile Esed rejiminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimizin temel haklarının garantiye alındığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Devlet içinde devlet, ayrı silahlı güç olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur
'Suriye için en doğru yol belli'
Suriye'de 10 Mart Mutabakatına uyulmayarak büyük bir hata yapıldı. 4 Ocak'taki görüşmeler sonuçsuz bırakıldı. 18 Ocak'ta tesis edilen ateşin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. aklın vicdanın yolu bir. Suriye için en doğru yol belli.