ABD’den yeni sevkiyat: Arkansas topçu tugayı Orta Doğu’ya gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Arkansas’a bağlı 142. Topçu Tugayı’nın Orta Doğu’ya konuşlanmak üzere yola çıktığını açıkladı. 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T15:06+0300
ABD’nin Arkansas eyaletine bağlı 142. Saha Topçu Tugayı personelinin, Orta Doğu’ya konuşlanmak üzere yola çıktığı bildirildi.Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu askeri birliğin Orta Doğu’ya doğru hareket ettiğini duyurdu.Cotton, "Bugün, Arkansas'ın 142. Saha Topçu Tugayı'na mensup cesur erkek ve kadınlar, Orta Doğu'ya doğru yola çıkıyor" ifadelerini kullandı.Cotton, Arkansas halkının söz konusu personelin hizmetlerinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.Açıklamada, tugayın Orta Doğu’ya konuşlanmak üzere yola çıktığı bilgisi paylaşıldı.Trump’tan İran’a sert sözlerABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, İran ile anlaşma sağlanmasını umduğunu ifade ettiği aktarıldı.Trump’ın, anlaşma sağlanmaması durumuna ilişkin "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" dediği belirtildi.Ayrıca Trump’ın, "İran'daki her köprü yerle bir edilecek, İran'daki her elektrik santrali devre dışı kalacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
