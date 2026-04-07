ABD’de ifade özgürlüğü krizi: Florida Valisi 'terörist' tanımlama yasasını imzaladı, Müslüman gruptan tepki
ABD’de ifade özgürlüğü krizi: Florida Valisi 'terörist' tanımlama yasasını imzaladı, Müslüman gruptan tepki
Florida Valisi Ron DeSantis, kendisine ve diğer eyalet yetkililerine grupları ‘terörist örgüt’ olarak tanımlama ve onları destekleyen öğrencileri okuldan atma... 07.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-07T13:05+0300
2026-04-07T13:05+0300
2026-04-07T13:05+0300
dünya
ron desantis
florida
amerikan-i̇slam i̇lişkileri konseyi (cair)
ifade özgürlüğü
haberler
abd
Florida Valisi Ron DeSantis, kendisine ve diğer eyalet yetkililerine grupları ‘terörist örgüt’ olarak tanımlama ve onları destekleyen öğrencileri okuldan atma yetkisi veren bir yasayı imzaladı. İnsan hakları grupları ise yasanın ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını söylüyor.Yasa, eyaletin iç güvenlik şefi, vali ve kabinesine, aşırıcılık eylemlerinde bulunduğunu belirledikleri herhangi bir örgütü ‘terörist örgüt’ olarak tanımlama yetkisi veriyor.Cumhuriyetçi DeSantis, yasayı pazartesi günü imzaladı.Müslüman hak grubundan tepki: AcımasızÜlkenin en önde gelen Müslüman hakları gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Pazartesi günü yaptığı açıklamada yasayı ‘acımasız’ ve ‘anayasaya aykırı’ olarak nitelendirdi.Geçtiğimiz yılın sonlarında DeSantis, CAIR'ı ‘yabancı terörist örgüt’ olarak tanımlayan bir talimat imzalamıştı. CAIR bu tanımlamaya karşı dava açtı ve yargıç sonunda talimatı engelledi.PEN America, DeSantis tarafından imzalanan önlemin ‘bireyler üzerinde belirli görüşlerle konuşmaktan, örgütlenmekten veya etkileşimde bulunmaktan kaçınmaları için benzeri görülmemiş bir baskı uygulayarak ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceğini’ söylüyor.
florida
ron desantis, florida, amerikan-i̇slam i̇lişkileri konseyi (cair), ifade özgürlüğü, haberler, abd
ron desantis, florida, amerikan-i̇slam i̇lişkileri konseyi (cair), ifade özgürlüğü, haberler, abd
ABD’de ifade özgürlüğü krizi: Florida Valisi 'terörist' tanımlama yasasını imzaladı, Müslüman gruptan tepki
Florida Valisi Ron DeSantis, kendisine ve diğer eyalet yetkililerine grupları ‘terörist örgüt’ olarak tanımlama ve onları destekleyen öğrencileri okuldan atma yetkisi veren bir yasayı imzaladı. İnsan hakları grupları ise yasanın ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını söylüyor.
Florida Valisi Ron DeSantis, kendisine ve diğer eyalet yetkililerine grupları ‘terörist örgüt’ olarak tanımlama ve onları destekleyen öğrencileri okuldan atma yetkisi veren bir yasayı imzaladı. İnsan hakları grupları ise yasanın ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını söylüyor.
Yasa, eyaletin iç güvenlik şefi, vali ve kabinesine, aşırıcılık eylemlerinde bulunduğunu belirledikleri herhangi bir örgütü ‘terörist örgüt’ olarak tanımlama yetkisi veriyor.
Yasaya göre, böyle bir tanımlamadan sonra herhangi bir grup zorla dağıtılabilir ve devlet fonlarında dondurma ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, öğrencilerin ‘yerli bir terörist örgütü veya yabancı bir terörist örgütü desteklemeleri’
durumunda okuldan atılacaklarını belirtiyor.
Cumhuriyetçi DeSantis, yasayı pazartesi günü imzaladı.
Müslüman hak grubundan tepki: Acımasız
Ülkenin en önde gelen Müslüman hakları gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Pazartesi günü yaptığı açıklamada yasayı ‘acımasız’ ve ‘anayasaya aykırı’ olarak nitelendirdi.
Geçtiğimiz yılın sonlarında DeSantis, CAIR'ı ‘yabancı terörist örgüt’ olarak tanımlayan bir talimat imzalamıştı. CAIR bu tanımlamaya karşı dava açtı ve yargıç sonunda talimatı engelledi.
PEN America, DeSantis tarafından imzalanan önlemin ‘bireyler üzerinde belirli görüşlerle konuşmaktan, örgütlenmekten veya etkileşimde bulunmaktan kaçınmaları için benzeri görülmemiş bir baskı uygulayarak ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceğini’ söylüyor.
Cumhuriyetçi ABD Başkanı Trump’ın yönetimi ve Cumhuriyetçilerin yönetimindeki bazı eyaletler, Filistin yanlısı ve ‘sol eğilimli’ grupları ‘marjinal, antisemitik ve Anti Amerikan’
olarak tanımlama yönündeki adımları artıyor.