ABD’de ifade özgürlüğü krizi: Florida Valisi 'terörist' tanımlama yasasını imzaladı, Müslüman gruptan tepki

Florida Valisi Ron DeSantis, kendisine ve diğer eyalet yetkililerine grupları 'terörist örgüt' olarak tanımlama ve onları destekleyen öğrencileri okuldan atma...

Florida Valisi Ron DeSantis, kendisine ve diğer eyalet yetkililerine grupları ‘terörist örgüt’ olarak tanımlama ve onları destekleyen öğrencileri okuldan atma yetkisi veren bir yasayı imzaladı. İnsan hakları grupları ise yasanın ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını söylüyor.Yasa, eyaletin iç güvenlik şefi, vali ve kabinesine, aşırıcılık eylemlerinde bulunduğunu belirledikleri herhangi bir örgütü ‘terörist örgüt’ olarak tanımlama yetkisi veriyor.Cumhuriyetçi DeSantis, yasayı pazartesi günü imzaladı.Müslüman hak grubundan tepki: AcımasızÜlkenin en önde gelen Müslüman hakları gruplarından biri olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Pazartesi günü yaptığı açıklamada yasayı ‘acımasız’ ve ‘anayasaya aykırı’ olarak nitelendirdi.Geçtiğimiz yılın sonlarında DeSantis, CAIR'ı ‘yabancı terörist örgüt’ olarak tanımlayan bir talimat imzalamıştı. CAIR bu tanımlamaya karşı dava açtı ve yargıç sonunda talimatı engelledi.PEN America, DeSantis tarafından imzalanan önlemin ‘bireyler üzerinde belirli görüşlerle konuşmaktan, örgütlenmekten veya etkileşimde bulunmaktan kaçınmaları için benzeri görülmemiş bir baskı uygulayarak ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceğini’ söylüyor.

