Uzmanı, İran savaşını değerlendirdi: 'İsrail'in yeni bir sorunu var artık; İran'ın balistik füze kapasitesi'
ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırı başlatmasının ardından çatışmalar 38. gününe ulaştı. İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürürken... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırı başlatmasının ardından çatışmalar 38. gününe ulaştı. İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürürken; İran da İsrail başta olmak üzere bölgedeki ABD hedeflerine karşı misillemelerine devam ediyor. Peki yakın gelecekte barış olur mu? Savaş ne zaman biter?
ABD ve İsrail’in, müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırı başlatmasının ardından Orta Doğu’daki çatışmalar 38. gününe ulaştı. İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik yoğun saldırılarını sürdürürken; İran da İsrail başta olmak üzere bölgedeki ABD hedeflerine karşı misillemelerine devam ediyor. 3 Nisan’da İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarmak amacıyla yürütülen operasyon sırasında, görevli iki adet MC-130J tipi ABD uçağının bölgede mahsur kaldığı ve ardından imha edildiği öne sürüldü. İran ise söz konusu uçakların kendi hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü iddia ederken, ABD’nin operasyon sırasında kendi askerlerini vurduğunu ileri sürdü. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın açılmaması halinde İran’daki tüm enerji tesislerinin hedef alınabileceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran altyapısına yönelik saldırı tehditlerine "Bu tehdit, savaş suçlarının ve soykırımın normalleştirilmesiyle eşdeğer ve şayet hayata geçirilirse, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı ve kapsamlı yanıtı gecikmeden gelecektir.” sözleriyle yanıt verdi. Peki savaşta sıcak gelişmeler yaşanırken ufukta barış görünüyor mu? Savaş ne zaman biter? Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, Sputnik’e değerlendirdi.
‘ABD ve İran arasındaki talepler oldukça aşırı ve pozisyonlar oldukça sert’
Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, ABD-İsrail ve İran savaşında arka kapı diplomasisi yürütüldüğünü söyledi:
“Doğrudan yok ama dolaylı bir diplomasinin olduğunu görüyoruz. Özellikle aracı ülkeler tarafından. Bir arka kapı diplomasisi yönetiliyor aslında. Tabi İran iç politik ve ideolojik nedenlerle belki ABD ile doğrudan temas görüntüsü vermek istemiyor ki bu zamana kadar öyle bir şey vermedi. ABD'ye baktığımızda sadece diplomatik bir alan açmaya çalışıyor. Trump'ın açıklamalarını görüyoruz. Bu konuyu bir an önce bitirmek istiyor. Enerji tesislerini vurmaktan bahsediyor. Daha sert vurmaktan bahsediyor. Bir yönden de masada bir diplomasi yürütülebilir mi var? Ancak talepler oldukça aşırı ve pozisyonlar oldukça sert. Yani bir tarafta işte sizin füze savunma kapasitesini sınırlandırın, nükleer programı bitirin, bölgesel milis kuvvetlerinizi sonlandırın anlayışı var. Diğer tarafta da İran'ın İşte tazminat, ondan sonra vekil güçlerine saldırı olmaması, ardından Hürmüz Boğazı'nı artık milli bir İran Boğazı'na çevirmesi gibi oldukça maksimalist iki tarafında talepleri var. Bunların karşılanması bu süreçte ortak bir uzlaşmada bulunması oldukça zor gözüküyor."
“Zaten savaşta oldukça tempo yüksek. Hedefler gayet stratejik. Bugün su arıtma tesislerinden enerji altyapısına, elektrik tesislerinden işte petrokimya tesisine kadar oldukça stratejik alanlar var oluyor. Artık askeri hedefleri geçmiş bulunuyoruz. Farklı noktalara, farklı saldırılarla, farklı senaryolarla, İran içerisinde bir ayaklanma, toplumsal huzursuzluk yaratma anlayışına dönen bir savaş konsepti var.”
‘İsrail hiçbir istediğine kavuşamamış gözüküyor’
Yücel, savaşın yakın zamanda biteceğini düşünmediğini ancak yoğunluğunun azalacağını öngörüyor:
“Savaşan biteceği konusunda ise bence hala sonucuna ulaşamamış bir Amerika ve İsrail var. O yüzden şu an için herhangi bir savaşın sona ermesi gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum ki Trump açıklama yaptı savaş 2-3 hafta daha uzayacaktı ama bence daha fazla uzayacak. Zaten İsrail şu an hiçbir istediğine kavuşamamış gözüküyor ki bence İsrail'in yeni bir sorunu var artık; nükleer kapasite yerine bugün füze kapasitesi, balistik füze kapasitesi İran'ın zaten gerçek zarar verici. Hem bölgeye hem İsrail'e hem Körfez'deki Amerikan unsurlarına. O yüzden bence nükleerden de önce bugün ABD ve İsrail'in en büyük hedefi füze kapasitesinin İran'ın yok edilmesi diye bakıyorum. O yüzden de bu savaşın düşük yoğunluklu da olsa devam edeceğini düşünenlerdenim açıkçası.”