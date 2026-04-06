İran’da kritik enerji alarmı: Petrokimya tesislerinde elektrik kesintisi

İran'ın güneyindeki enerji merkezi Assaluyeh bölgesinde düzenlenen saldırı sonrası tüm petrokimya tesislerinde elektrik kesintisi yaşandı. Tasnim'e göre üretim... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

İran’ın güneyinde bulunan ve ülkenin enerji üretiminde kritik öneme sahip Assaluyeh bölgesi, saldırı sonrası büyük bir kesintiyle karşı karşıya kaldı.İran’a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, saldırı nedeniyle bölgedeki tüm petrokimya tesislerinde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.Petrokimya üretimi durma noktasındaElektrik kesintisinin ardından, Assaluyeh’de bulunan çok sayıda petrokimya tesisi ve enerji üretim birimi faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.Bölge, İran’ın doğalgaz ve petrokimya üretiminin kalbi olarak görülürken, yaşanan kesintinin üretim zincirini doğrudan etkilediği değerlendiriliyor.Enerji piyasaları alarmdaUzmanlara göre bu gelişme, yalnızca İran için değil, aynı zamanda küresel enerji piyasaları açısından da kritik sonuçlar doğurabilir.Özellikle petrol ve doğalgaz arzında yaşanabilecek aksaklıkların, uluslararası piyasalarda fiyat dalgalanmalarına yol açabileceği belirtiliyor.

