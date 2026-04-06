Trump: Tarihi bir kurtarma operasyonuydu

Donald Trump, Beyaz Saray'daki ilk açıklamalarında İran’ın 'tamamını yok etme' tehdidinde bulundu. 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T20:31+0300

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuşuyor.Trump, konuşmasına İran’da düşürülen F‑15 savaş uçağında bulunan iki ABD askerinin kurtarılmasıyla ilgili operasyonu anlatarak başladı. Trump, “Tarihi bir kurtarma operasyonuydu. İran pilotun başına ödül koymuştu. Pilot yüksek bir noktaya tırmandı ve yakalanmadı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunda hiçbir Amerikalıyı geride bırakmayız” dedi.İran'ı tehdit eden Trump, “Bütün ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece belki de yarın gece olur” açıklamasında bulundu.

