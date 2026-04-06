Lübnan’dan İsrail’e sert mesaj: Askeri varlık kabul edilemez
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in ülke topraklarında tampon bölge oluşturma planlarına sert tepki gösterdi. İsrail'in her türlü askeri varlığının kabul...
2026-04-06T16:37+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/bati-blogu-zayifliyor-natoyu-onemsiz-goren-abd-baskani-natoyu-eylemsel-olarak-gucsuz-bir-yapiya-1104804776.html
Lübnan’dan İsrail’e sert mesaj: Askeri varlık kabul edilemez
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail’in ülke topraklarında tampon bölge oluşturma planlarına sert tepki gösterdi. İsrail’in her türlü askeri varlığının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Selam, Tel Aviv’e operasyonları durdurma ve Lübnan’dan çekilme çağrısı yaptı.
Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail’in Lübnan topraklarında herhangi bir askeri varlık oluşturmasına kesin bir dille karşı çıktıklarını açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Salam, özellikle güneyde oluşturulması planlanan tampon bölgelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
'İşgal girişimi kabul edilemez'
Lübnan hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in “güvenlik bölgesi” veya “tampon bölge” gerekçesiyle Lübnan’da kalıcı bir askeri varlık kurmasının “tam anlamıyla işgal” anlamına geleceği belirtildi.
Salam, İsrail’i askeri operasyonları derhal durdurmaya ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmeye çağırdı.
İspanya’dan Lübnan’a destek
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, görüşmede Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiklerini ifade etti.
Sánchez ayrıca, Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL’e yönelik saldırıları kınadı ve bu olayların soruşturulması gerektiğini vurguladı.
9 milyon euroluk insani yardım
İspanya’nın Lübnan’a yönelik desteğinin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda insani boyutta da sürdüğü belirtildi.
Sánchez, ülkesinin Lübnan halkına destek amacıyla 9 milyon euro ek insani yardım ayırdığını açıkladı.
İsrail’in planı gerilimi artırıyor
Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kuzey sınırından Litani Nehri’ne kadar olan bölgede kontrol sağlamayı hedeflediğini belirtmişti.
Bu plan kapsamında sınır bölgelerindeki yerleşimlerin boşaltılması ve yüz binlerce kişinin geri dönüşünün engellenmesi öngörülüyor.