Lübnan’dan İsrail’e sert mesaj: Askeri varlık kabul edilemez

Lübnan’dan İsrail’e sert mesaj: Askeri varlık kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail’in ülke topraklarında tampon bölge oluşturma planlarına sert tepki gösterdi. İsrail’in her türlü askeri varlığının kabul... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T16:37+0300

2026-04-06T16:37+0300

2026-04-06T16:37+0300

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail’in Lübnan topraklarında herhangi bir askeri varlık oluşturmasına kesin bir dille karşı çıktıklarını açıkladı.İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Salam, özellikle güneyde oluşturulması planlanan tampon bölgelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.'İşgal girişimi kabul edilemez'Lübnan hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in “güvenlik bölgesi” veya “tampon bölge” gerekçesiyle Lübnan’da kalıcı bir askeri varlık kurmasının “tam anlamıyla işgal” anlamına geleceği belirtildi.Salam, İsrail’i askeri operasyonları derhal durdurmaya ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmeye çağırdı.İspanya’dan Lübnan’a destekİspanya Başbakanı Pedro Sánchez, görüşmede Lübnan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiklerini ifade etti.Sánchez ayrıca, Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL’e yönelik saldırıları kınadı ve bu olayların soruşturulması gerektiğini vurguladı.9 milyon euroluk insani yardımİspanya’nın Lübnan’a yönelik desteğinin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda insani boyutta da sürdüğü belirtildi.Sánchez, ülkesinin Lübnan halkına destek amacıyla 9 milyon euro ek insani yardım ayırdığını açıkladı.İsrail’in planı gerilimi artırıyorÖte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kuzey sınırından Litani Nehri’ne kadar olan bölgede kontrol sağlamayı hedeflediğini belirtmişti.Bu plan kapsamında sınır bölgelerindeki yerleşimlerin boşaltılması ve yüz binlerce kişinin geri dönüşünün engellenmesi öngörülüyor.

i̇srail

lübnan

tel aviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, lübnan, tel aviv, ortadoğu, haberler, unifil, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi