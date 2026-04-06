TCMB rezervleri toparlandı: Savaş sürecinde ilk artış

06.04.2026, Sputnik Türkiye

Bankacıların hesaplamalarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 162 milyar dolara yükselirken, net rezerv 46 milyar dolara çıktı.Toplam 6.7 milyar dolarlık artışta swap işlemlerinin belirleyici olduğu ifade edilirken, swap hariç net rezervin gerilemeye devam ettiği kaydedildi.İran savaşı sürecinde ilk kez artış gösteren rezervlerin, söz konusu dönemin başından bu yana toplamda 55 milyar dolar düşüş yaşadığına dikkat çekildi. Geçen hafta net rezervde yaklaşık 11 milyar dolarlık yükseliş hesaplandı.Öte yandan, TCMB’nin yerel bankalarla başlattığı swap işlemlerinin ilk haftada toplam ve net rezervlere yaklaşık 13 milyar dolarlık katkı sağladığı, swap hariç net rezervin ise 2 milyar dolar düşüşle 18 milyar dolara gerilediği belirtildi.Bankacılar ayrıca, TCMB’nin geçen hafta yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiğini, savaşın başlangıcından bu yana toplam satışın 49 milyar dolara ulaştığını hesaplıyor.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

