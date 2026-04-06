İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
TCMB rezervleri toparlandı: Savaş sürecinde ilk artış
TCMB rezervleri toparlandı: Savaş sürecinde ilk artış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine ilişkin resmi veriler perşembe günü açıklanacak. Ancak bankacıların hesaplamalarına göre, geçen hafta... 06.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-06T18:32+0300
2026-04-06T18:32+0300
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
banka
banka hesabı
banka desteği
banka kredisi
Bankacıların hesaplamalarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 162 milyar dolara yükselirken, net rezerv 46 milyar dolara çıktı.Toplam 6.7 milyar dolarlık artışta swap işlemlerinin belirleyici olduğu ifade edilirken, swap hariç net rezervin gerilemeye devam ettiği kaydedildi.İran savaşı sürecinde ilk kez artış gösteren rezervlerin, söz konusu dönemin başından bu yana toplamda 55 milyar dolar düşüş yaşadığına dikkat çekildi. Geçen hafta net rezervde yaklaşık 11 milyar dolarlık yükseliş hesaplandı.Öte yandan, TCMB’nin yerel bankalarla başlattığı swap işlemlerinin ilk haftada toplam ve net rezervlere yaklaşık 13 milyar dolarlık katkı sağladığı, swap hariç net rezervin ise 2 milyar dolar düşüşle 18 milyar dolara gerilediği belirtildi.Bankacılar ayrıca, TCMB’nin geçen hafta yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiğini, savaşın başlangıcından bu yana toplam satışın 49 milyar dolara ulaştığını hesaplıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/bakanlik-ve-merkez-bankasindan-faiz-politikasi-haberlerine-yalanlama-prensip-olarak-yorum-yapmiyor-1104777320.html
türki̇ye
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, banka hesabı, banka desteği, banka kredisi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, banka hesabı, banka desteği, banka kredisi

TCMB rezervleri toparlandı: Savaş sürecinde ilk artış

18:32 06.04.2026
© Mustafa ÇiftçiMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerine ilişkin resmi veriler perşembe günü açıklanacak. Ancak bankacıların hesaplamalarına göre, geçen hafta rezervlerde 6.7 milyar dolarlık artış yaşandı.
Bankacıların hesaplamalarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 162 milyar dolara yükselirken, net rezerv 46 milyar dolara çıktı.
Toplam 6.7 milyar dolarlık artışta swap işlemlerinin belirleyici olduğu ifade edilirken, swap hariç net rezervin gerilemeye devam ettiği kaydedildi.
İran savaşı sürecinde ilk kez artış gösteren rezervlerin, söz konusu dönemin başından bu yana toplamda 55 milyar dolar düşüş yaşadığına dikkat çekildi. Geçen hafta net rezervde yaklaşık 11 milyar dolarlık yükseliş hesaplandı.
Öte yandan, TCMB’nin yerel bankalarla başlattığı swap işlemlerinin ilk haftada toplam ve net rezervlere yaklaşık 13 milyar dolarlık katkı sağladığı, swap hariç net rezervin ise 2 milyar dolar düşüşle 18 milyar dolara gerilediği belirtildi.
Bankacılar ayrıca, TCMB’nin geçen hafta yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiğini, savaşın başlangıcından bu yana toplam satışın 49 milyar dolara ulaştığını hesaplıyor.
Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan 'faiz politikası' haberlerine yalanlama: 'Prensip olarak yorum yapmıyor'
