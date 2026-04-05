Bakanlık ve Merkez Bankası'ndan 'faiz politikası' haberlerine yalanlama: 'Prensip olarak yorum yapmıyor'

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında "asla" yorum yapmadığını... 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T12:19+0300

Bakanlık, Şimşek'in Londra temaslarına yönelik Reuters'ın haberine ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"Kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politikanın paylaşılması söz konusu değildir"Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da konuya ilişkin açıklamasında, TCMB'nin iletişim politikasını şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde yürüttüğü, bu kapsamda, yurt içindeki ve dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiği bildirdi.Açıklamada, Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, "daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik soruların yanıtlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

