https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/besiktasta-arac-kiralama-sirketi-kundaklandi-is-yeri-sahibinin-evi-kursunlandi-1104795917.html

Beşiktaş'ta araç kiralama şirketi kundaklandı, iş yeri sahibinin evi kurşunlandı

Beşiktaş'ta araç kiralama şirketi kundaklandı, iş yeri sahibinin evi kurşunlandı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta bir araç kiralama şirketinin 14 aracı kundaklandı. Aynı gece iş yeri sahibinin evi de kurşunlandı. 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T12:23+0300

2026-04-06T12:23+0300

2026-04-06T12:23+0300

türki̇ye

beşiktaş

kundaklama

araç kundaklama

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104795761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_532d4512e0aa352dd4c390d3be821d27.jpg

İstanbul Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan bir araç kiralama şirketinin önündeki araçlar gece saatlerinde iki kişi tarafından kundaklandı. Araçlar yanarken iş yeri sahibinin evi de kurşunlandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, işyeri sahibi ve birlikte yaşadığı kadının çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 14 aracı birden kundakladılar Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı bir binanın girişindeki araç kiralama şirketine ait iş yerinin önünde park halindeki araçların olduğu alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, buradaki 14 araca sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu kullanılmaz hale gelen araçlar çekiciyle kaldırıldı.İş yeri sahibinin evi de kurşunlandıYangına ilişkin inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden olayın 2 şüphelinin kundaklaması sonucu meydana geldiğini belirledi. Yangının ardından iş yeri sahibinin Beşiktaş Levent Mahallesi'ndeki evinin de kurşunlandığı tespit edildi. Polis ekiplerinin 2 olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.Kundaklama ve kurşunlama anları saniye saniye görüntülendi Bu arada iş yeri sahibi ve birlikte yaşadığı kadının çok sayıda suç kaydının olduğu, Beşiktaş'ta 3 eğlence mekanı işlettikleri öğrenildi. Öte yandan, araç kiralama şirketinin önündeki arabaların bulunduğu alanda yangın çıkarıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, kasklı 2 şüphelinin iş yerinin önüne gelerek benzin döküp yangın çıkardıktan sonra kaçmaları yer alıyor.Yine iş yeri sahibinin evinin önüne gelen bir kişinin de binaya doğru silahla ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/kadin-hakimi-vuran-savci-tamamen-bir-ask-hadisesi-savunmasi-kastim-oldurme-olsa-kafasina-tek-1104756476.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, kundaklama, araç kundaklama, silahlı saldırı